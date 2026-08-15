Botafogo discute futuro de Franclim Carvalho

O Botafogo teve uma reunião nesta sexta-feira (15), em Salvador, para discutir a situação de Franclim Carvalho. A goleada por 6 a 1 para o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, aumentou a pressão sobre o treinador, que já vinha sendo questionado pelo desempenho da equipe. Ao mesmo tempo, a diretoria alvinegra começou a avaliar opções mais experientes no mercado.

A decisão sobre a permanência de Franclim ainda não está definida. No entanto, o clube já traçou um perfil para um possível substituto e prioriza profissionais com maior rodagem. Empresários também passaram a oferecer nomes à direção, embora o Botafogo ainda não tenha escolhido um alvo específico para assumir a equipe.

Segundo o “ge”, a avaliação interna do trabalho de Franclim, que antes era positiva, mudou e hoje há a percepção de que a responsabilidade do treinador é maior nas atuações ruins do time após a pausa para a Copa do Mundo.

Enquanto isso, Franclim segue à frente do time e terá pouco tempo para trabalhar antes do próximo compromisso. A delegação alvinegra chegou a Salvador nesta sexta-feira, após viajar diretamente de Lima, e enfrenta o Vitória no domingo (17), às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sequência decisiva pode definir futuro de Franclim

O resultado contra o Cienciano agravou uma situação que já gerava cobranças internamente. Embora o Botafogo tenha voltado da pausa para a Copa do Mundo sem derrotas nos quatro primeiros jogos, o desempenho não convenceu. Além disso, a equipe ocupa apenas a nona posição no Brasileirão e caiu precocemente na Copa do Brasil.

Agora, a Sul-Americana também ficou em situação delicada. Para avançar às quartas de final, o Botafogo precisará vencer o Cienciano por seis gols de diferença no jogo de volta, no Nilton Santos. Caso consiga abrir cinco de vantagem, a classificação será decidida nos pênaltis.

Por outro lado, a diretoria ainda terá de lidar com uma sequência pesada no calendário. Depois do duelo com os peruanos, o Alvinegro enfrentará Athletico, Flamengo e Palmeiras, adversários que ocupam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Assim, os próximos jogos podem ser determinantes para definir os rumos do trabalho de Franclim.

Apesar da pressão, o clube ainda não confirma uma troca no comando. A tendência, neste momento, é avaliar a resposta da equipe e, paralelamente, manter o mercado monitorado. Com isso, Franclim chega ao confronto com o Vitória pressionado por uma reação imediata, enquanto a diretoria se prepara para diferentes cenários.

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