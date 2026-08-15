Hulk marca primeiro gol oficial pelo Flu no Maracanã

Hulk marcou neste sábado (15) seu primeiro gol pelo Fluminense em uma partida oficial no Maracanã. O atacante apareceu na área no fim do primeiro tempo e, de cabeça, completou o cruzamento de Canobbio pela direita para empatar em 1 a 1 o confronto com o Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol tem peso particular pelo momento vivido pelo camisa 7. Hulk vinha sendo cobrado por uma parcela da torcida tricolor por um rendimento melhor desde que passou a defender o clube. Na última terça-feira (11), por exemplo, foi vaiado ao ser substituído durante o empate sem gols com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. Contra o Bahia, no fim de julho, também deixou o gramado sob vaias depois de desperdiçar oportunidades.

A cobrança aumentou juntamente com a má fase coletiva do Fluminense. Antes de enfrentar o Palmeiras, o time acumulava oito partidas consecutivas sem vitória e havia acabado de trocar de treinador. Luis Zubeldía deixou o cargo na quinta-feira (13), e Marcão assumiu interinamente. Hulk, uma das principais contratações do clube para o segundo semestre, acabou naturalmente no centro das expectativas por uma reação.

Primeiro gol oficial no Maracanã

Hulk foi anunciado pelo Fluminense em 5 de maio e assinou contrato até o fim de 2027. Como só poderia ser registrado na janela do meio do ano, começou a atuar pelo clube depois da Copa do Mundo. Sua estreia oficial ocorreu em 17 de julho, no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, justamente no Maracanã.

Antes disso, o atacante já havia balançado as redes no estádio com a camisa tricolor, mas em amistoso. Em 12 de julho, converteu um pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia durante a intertemporada. Portanto, aquele gol não entrou nas estatísticas oficiais.

O primeiro gol em competição oficial saiu fora de casa. No dia 26 de julho, Hulk marcou de pênalti no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na Arena do Grêmio. Desde então, passou em branco nas partidas seguintes e teve atuações questionadas pela torcida.

Com a partida deste sábado incluída, Hulk chega a oito jogos oficiais pelo Fluminense, dois gols e nenhuma assistência. O segundo deles, portanto, encerrou a espera por um gol oficial diante da torcida no Maracanã.

Fluminense responde após sair atrás

O gol também premiou um bom primeiro tempo do Fluminense. Mesmo diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor apresentou postura mais agressiva e conseguiu competir em nível alto durante a etapa inicial. Marcão escalou Hulk ao lado de Canobbio e Soteldo no ataque, com Ganso retornando ao time titular.

Ainda assim, foi o Palmeiras quem saiu na frente. Gustavo Gómez marcou para o time paulista e colocou os visitantes em vantagem. O Fluminense, porém, não desmontou depois do golpe e continuou procurando o ataque.

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A insistência produziu resultado nos minutos finais da etapa inicial. Canobbio encontrou espaço pelo lado direito e levantou para a área. Hulk atacou a bola e cabeceou cruzado para superar Carlos Miguel, deixando tudo igual no Maracanã.

O lance colocou o atacante novamente no centro da partida, desta vez de forma positiva. Depois de vaias, cobranças e uma sequência de atuações abaixo da expectativa criada por sua contratação, Hulk respondeu com seu primeiro gol oficial pelo Fluminense diante da torcida tricolor.

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