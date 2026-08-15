Criciúma bate Goiás em casa, põe fim a jejum e segue líder da Série B

O Criciúma fez valer a força do Heriberto Hülse neste sábado (15) e derrotou o Goiás por 1 a 0, mantendo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de Luciano Castan logo no início garantiu a vitória, que também ficou marcada pelas reclamações dos visitantes contra a arbitragem.

Com o resultado desta 22ª rodada, o Tigre catarinense segue na liderança e encerra um jejum de nove jogos sem vencer o Esmeraldino, sequência que vinha desde 2017.

O jogo

Logo aos quatro minutos, Otero cobrou escanteio, Rodrigo finalizou, Thiago Rodrigues defendeu, mas Castan apareceu no rebote e, de cabeça, abriu o placar. Embalado pelo gol, o Criciúma manteve a pressão com boas chegadas de Willean Lepo e César Martins. O Goiás demorou a reagir, mas conseguiu equilibrar as ações no meio-campo.

Ainda assim, faltava contundência ofensiva: o Tigre criava mais perigo, sobretudo pelo lado direito. A tensão aumentou aos 22 minutos, quando Otero, já amarelado, atingiu Ramon Menezes com a sola da chuteira. Os goianos pediram a expulsão, mas o árbitro manteve o cartão inicial sem recorrer ao VAR.

Na volta do intervalo, o Goiás mostrou mais intensidade. Logo no início, Kadu Sousa fez jogada individual e obrigou Castan a cortar para escanteio. Pouco depois, Cadu recebeu de Anselmo Ramon e finalizou cara a cara, mas Airton saiu bem para salvar o Criciúma. Aos 24 minutos, nova reclamação dos visitantes: Wellington Rato foi derrubado por Fellipe Mateus na entrada da área, mas a arbitragem não marcou falta. O Criciúma respondeu com chute perigoso de Waguininho, que exigiu defesa de Thiago Rodrigues.

O jogo seguiu aberto, mas o Goiás acumulou erros ofensivos e não conseguiu transformar pressão em gol. O Criciúma, por sua vez, desperdiçou contra-ataques que poderiam ter ampliado o placar. No fim, o gol de Castan foi suficiente para assegurar os três pontos e reforçar a campanha sólida do Tigre na Série B.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, quarta-feira (19), o Criciúma visita o Botafogo às 21h30, em Ribeirão Preto (SP). um dia antes, na terça (18), o Goiás recebe o Juventude às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha).

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