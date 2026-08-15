De la Cruz e Bruno Henrique desfalcam Flamengo contra o Mirassol

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Mirassol, neste domingo, às 18h30, no interior paulista. O técnico Leonardo Jardim terá quatros desfalques e um retorno para o confronto da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade entre os ausentes é De la Cruz. O jogador se queixou de dores na coxa esquerda, e o exame de imagem constatou na lesão muscular na região. Por outro lado, o atacante Bruno Henrique, ainda com dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, está fora.

Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite, enquanto zagueiro Vitão trata uma lesão muscular na coxa esquerda. Eles não treinaram durante a semana. Ainda entre as ausências, Everton Cebolinha, que apresentou um quadro gripal, ficou fora da viagem.

No entanto, o técnico Leonardo Jardim volta a ter à disposição o atacante Luiz Araújo. Ele, afinal, se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo sofrida no final de julho, na intertemporada.

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