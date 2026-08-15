Cano encerra jejum de gols em 2026

Germán Cano voltou a ser decisivo pelo Fluminense. O atacante marcou nos acréscimos o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de garantir o triunfo tricolor, o argentino balançou as redes pela primeira vez em 2026 e encerrou um período marcado por problemas físicos.

A partida também representou uma resposta importante para o Fluminense. Afinal, o time entrou em campo depois de oito jogos consecutivos sem vencer e sob o comando interino de Marcão, que assumiu após a demissão de Luis Zubeldía. Mesmo ficando atrás do placar em duas oportunidades, a equipe reagiu e conseguiu a virada já nos acréscimos.

Depois da partida, Cano valorizou justamente a postura apresentada pelo Fluminense. Para o camisa 14, o comportamento da equipe voltou a se aproximar de uma característica que marcou outros momentos recentes do clube.

“Acho que o time se comportou como a gente sempre foi: um time de guerreiro, que luta até o final. Por isso conseguimos esse triunfo tão valioso. Hoje fizemos um grande jogo, com muita raça, com a nossa torcida que cantou. Eles sabem que, quando eles vêm aqui e cantam, a gente joga diferente dentro de casa. Espero que a torcida não esqueça disso nunca, porque é o nosso ânimo”, afirmou Cano.

Do banco de reservas para a glória

O gol teve também um significado especial para o argentino. Cano ainda não havia marcado nesta temporada e passou por dificuldades físicas ao longo do ano. Além de precisar passar por cirurgia, o atacante sofreu com diferentes problemas que limitaram sua sequência de partidas.

Contra o Palmeiras, ele começou no banco e entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Hulk. Pouco depois, participou diretamente da reação tricolor. Aos 39, antecipou-se a Murilo após cruzamento de Guga e cabeceou na trave. Serna aproveitou o rebote para empatar em 2 a 2.

Cano voltou a aparecer aos 43, quando cabeceou rente à trave. Já aos 46, Martinelli encontrou Guga pela direita e apareceu na área para receber o cruzamento. O volante cabeceou, mas Cano desviou a trajetória da bola e matou Carlos Miguel, decretando a virada do Fluminense.

Após o jogo, o atacante relacionou a vitória à necessidade de recuperar uma postura mais competitiva. Além disso, celebrou o fim do próprio jejum.

“Antes do jogo, falamos que devíamos competir. Ter a raça que perdemos um tempo atrás. Que isso seja o início para pegarmos mais confiança. Precisávamos criar situações de gol e fazer gols. Hoje deixamos tudo dentro de campo. Fizemos coisas diferentes dentro do campo. Foi meu primeiro gol no ano. Tive várias lesões que me tiraram ao longo do ano. Mas fomos guerreiros até o final”, completou.

Assim, Cano voltou a encontrar as redes justamente em um momento importante para o Fluminense. O triunfo diante do líder do Campeonato Brasileiro encerrou a série de oito partidas sem vitória e deu a Marcão um resultado positivo logo no primeiro jogo desta nova passagem pelo comando tricolor.

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