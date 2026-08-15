Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence em jogo com gol de brasileiro

O Al-Nassr estreou com o pé direito o Campeonato Saudita e venceu o Al Fateh por 3 a 0 sobre, neste sábado (15). A equipe, sem Cristiano Ronaldo, contou com gols dos portugueses João Félix e Samu Costa, além do brasileiro Ângelo, em partida no Alawwal Park, em Riade, Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo não esteve em campo, porque retornou recentemente aos treinamentos e segue em processo de readquirir a forma física ideal. A expectativa é que o camisa 7 esteja disponível para o próximo jogo, na sexta-feira (20), contra o Al-Riyadh.

O time do Al-Nassr, aliás, dominou as melhores oportunidades. Ângelo abriu o placar pegando de primeira após cruzamento de Al-Najdi, e João Félix ampliou em grande estilo: o português fez jogada individual, aplicou uma caneta em Lixandru e bateu de esquerda para fazer um golaço. Na segunda etapa, o estreante Samú Costa fechou o placar com um chute forte em jogada do brasileiro Ângelo, que jogou muito bem.

Com este resultado, o Al-Nassr, atual campeão do Campeonato Saudita, garantiu seus primeiros três pontos na competição. Para a nova temporada, o clube, portanto, apresenta uma importante mudança na comissão técnica, com a chegada de um novo treinador.

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