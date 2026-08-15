Igor Rabello sofre luxação no ombro e fará ressonância

O Fluminense ganhou uma preocupação importante durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Rabello sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo e precisou deixar a partida logo no início do segundo tempo.

O problema aconteceu aos seis minutos da etapa final. O zagueiro levou a pior em uma dividida com Ramón Sosa e imediatamente demonstrou dores no ombro. Após receber atendimento dentro de campo, ainda tentou permanecer na partida, mas fez sinal para o banco de reservas indicando que não teria condições de continuar.

A substituição aconteceu aos oito minutos. Millán entrou no lugar de Igor Rabello e permaneceu na defesa tricolor até o fim da vitória de virada.

Após a partida, a avaliação inicial indicou uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo. O defensor passará por uma ressonância magnética neste domingo (16), exame que ajudará a determinar com maior precisão a gravidade da lesão e os próximos passos do tratamento.

Internamente, existe preocupação com a possibilidade de necessidade de cirurgia. No entanto, qualquer decisão sobre um procedimento dependerá dos exames e da avaliação médica após a ressonância.

Entenda a lesão de Igor Rabello

A luxação acromioclavicular acontece quando há perda de contato entre a clavícula e o acrômio, região localizada na parte superior do ombro. Esse tipo de lesão pode ocorrer após um impacto direto sobre a articulação, situação comum em esportes de contato.

Entre os sintomas estão dor intensa, inchaço e, dependendo da gravidade, alteração visível na região do ombro. O tratamento varia de acordo com o grau da lesão e pode ir de medidas conservadoras até intervenção cirúrgica.

Dessa forma, o Fluminense aguarda o resultado do exame deste domingo (16) para estabelecer o tratamento e estimar o período de recuperação de Igor Rabello. Até lá, ainda não há previsão oficial para o retorno do defensor aos gramados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.