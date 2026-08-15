Vila Nova vence clássico no Accioly e freia reação do Atlético-GO

Em clássico goiano, o Villa Nova levou a melhor e venceu o Atlético-GO por 2 a 0, neste sábado (15), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. João Vieira e Dudu marcaram os gols do Vila Nova.
Com a vitória, o Vila chegou aos 37 pontos na tabela de classificação. A equipe ocupa a 3ª colocação, com um ponto a menos que o segundo colocado Juventude. Já o Dragão perdeu a oportunidade de colar no G6. O time, portanto, aparece na 10ª colocação, com 32 pontos, três a menos que o 6º colocado Sport.
A equipe colorada marcou um gol em cada tempo. Aos 48 minutos da etapa inicial, Marquinhos Gabriel deu a assistência, e o volante João Vieira apareceu para abrir o placar. No segundo tempo, Dudu, portanto, ampliou em uma belíssima cobrança de falta, sem chances de defesa para o goleiro Paulo Vítor, garantindo a vitória colorada no Antônio Accioly.
Agora, o Vila Nova volta a campo na quarta-feira (19), às 20h30 (de Brasília),para enfrentar a Ponte Preta pela 23ª rodada da Série B. Já o próximo compromisso do Atlético-GO será na terça-feira (18), contra o Londrina, às 19h30 (de Brasília).
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