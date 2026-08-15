Porto vence Rio Ave e segue 100% no Campeonato Português

O Porto venceu o Rio Ave por 2 a 0 neste sábado (15/8), em Vila do Conde. Com o resultado, o time assumiu a liderança provisória do Campeonato Português na segunda rodada. De volta ao time titular, Nehuén Pérez abriu o placar, enquanto na segunda etapa Borja Sainz fez um gol emocionante e definiu o jogo. Por outro lado, os rioavistas seguem sem pontuar no torneio.

O Porto precisou de pouco mais de dez minutos para abrir o placar contra o Rio Ave, com gol de Nehuén Pérez aos 11 minutos. Perto dos 30 minutos de jogo, o VAR ainda anulou um gol do zagueiro Kiwior para a equipe portista.

Na etapa final, Borja Sainz ampliou para o Porto aos 37 minutos e decretou a vitória. O resultado isolou os azuis e brancos na liderança da competição, enquanto o Rio Ave amargou a lanterna com duas derrotas em dois jogos.

Na terceira rodada da Liga Portugal 2026/2027, o Rio Ave jogará fora de casa contra o Estoril Praia no sábado, 22 de agosto, às 14h (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, enquanto o FC Porto receberá o Arouca no Estádio do Dragão no domingo, 23 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília).

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