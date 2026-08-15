Sevilla vira no fim sobre Rayo Vallecano pela estreia do Espanhol

O Sevilla venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela rodada de abertura do Campeonato Espanhol. Álvaro Garcia abriu o placar para os visitantes, mas Guridi e Peque Fernández fizeram para os donos da casa.
Com o resultado, o Sevilla conquista seus primeiros três pontos nesta edição do campeonato nacional, enquanto o Rayo Vallecano segue zerado na tabela.
O Rayo Vallecano abriu o placar após lambança da defesa do Sevilla. Sangante e Vlachodimos não se entenderam na sobra de bola, e Álvaro Garcia aproveitou a confusão para marcar. A resposta dos donos da casa veio no início do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Guridi converteu com uma batida de canhota no canto esquerdo do goleiro Batalla. No minuto 43, Kike Salas foi expulso após cometer falta dura em De Frutos no meio-campo.
O Sevilla buscou a virada nos acréscimos com mais uma cobrança de pênalti. Aos 52 minutos, coube a Peque Fernández chamar a responsabilidade, converter a penalidade e definir a vitória.
Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano recebe o Alavés na quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, enquanto o Sevilla visita o Athletic Club no sábado, 22 de agosto de 2026, às 12h (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao.
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