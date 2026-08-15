Mauricio admite má fase do Palmeiras e mira Libertadores

O Palmeiras chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória ao perder por 3 a 2 para o Fluminense, de virada, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do Verdão, Mauricio reconheceu o momento ruim vivido pela equipe e lamentou os erros que permitiram a reação tricolor.

O Palmeiras esteve duas vezes em vantagem no placar, mas não conseguiu sustentar o resultado. Depois de Gustavo Gómez abrir o marcador no primeiro tempo, Hulk empatou para o Fluminense. Na etapa final, Mauricio recolocou os visitantes na frente, porém Serna deixou tudo igual novamente e Cano marcou, aos 46 minutos, o gol da virada carioca.

Após a partida, Mauricio destacou que o Palmeiras não pode perder a concentração em momentos decisivos, especialmente depois de conseguir assumir a vantagem.

“A gente não pode estar desligado nesses momentos, ainda mais que ficou na frente duas vezes, não pode dar essa brecha. Em dois lances eles foram felizes, infelizmente essa é a má fase que a gente está passando. Mas a gente tem que continuar trabalhando, trabalhar ainda mais, e quarta-feira temos uma decisão muito importante”, afirmou Mauricio.

Palmeiras chega a quatro jogos sem vencer

A derrota no Maracanã ampliou a sequência negativa do Palmeiras para quatro partidas sem vitória na temporada. Mesmo assim, a equipe de Abel Ferreira permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos.

A vantagem, entretanto, pode diminuir ao longo da rodada. O Verdão iniciou o fim de semana seis pontos à frente do Flamengo, mas a distância pode cair para três caso o Rubro-Negro derrote o Mirassol neste domingo (16), fora de casa.

O Palmeiras, contudo, terá pouco tempo para tentar corrigir os problemas apresentados diante do Fluminense. O próximo compromisso será decisivo pela Libertadores.

Na quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), o Verdão enfrenta o Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, a Nueva Olla, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final.

Como as equipes empataram por 1 a 1 na partida de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras precisa vencer no Paraguai para avançar diretamente às quartas de final. Um novo empate leva a definição da vaga para os pênaltis. Assim, depois de admitir a má fase, Mauricio espera uma reação justamente em um dos jogos mais importantes da temporada.

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