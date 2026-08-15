Abel Ferreira não escondeu a insatisfação com o momento do Palmeiras, mas rejeitou o clima de crise após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, de virada, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu os problemas apresentados pela equipe e os erros cometidos no Rio de Janeiro, porém ressaltou que o Verdão segue na liderança nacional e ainda disputa a Libertadores.

O resultado ampliou para quatro partidas a sequência do Palmeiras sem vitória na temporada. Mesmo assim, o time permanece na primeira colocação do Brasileiro, com 48 pontos. A vantagem para o Flamengo, porém, pode cair de seis para três pontos caso o Rubro-Negro vença o Mirassol neste domingo (16), fora de casa.

Durante a entrevista coletiva, Abel mostrou incômodo principalmente com a repercussão do momento vivido pelo clube. O português reconheceu a queda de rendimento, mas pediu equilíbrio nas avaliações.

“O time é vitorioso… Só corrigir: se não pusermos os pingos nos I’s, parece que o Palmeiras está em último, foi eliminado da Copa, não está na Libertadores. É assumir, espero que vocês digam a verdade. O Palmeiras não está a passar um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê. A análise que vocês fazem é do momento, não estamos bem no momento”, afirmou.

Técnico pede calma

Na sequência, o treinador voltou a admitir que o desempenho precisa melhorar, mas rejeitou a ideia de que a derrota no Maracanã represente um cenário mais grave para a temporada.

“Senão, a sensação que fico é que meus jogadores vão ficar, os torcedores vão ficar, é que estamos em último e eliminados das Copas. Calma! Podem criticar. Jogamos mal, sobretudo depois do 2 a 1 num campo difícil. Senão, acabo aqui a entrevista. Não vou deixar vocês criarem narrativas. Sim, jogamos mal; sim, cometemos erros individuais e coletivos; sim, perdemos um jogo; sim, temos que fazer mais e melhor”, completou.

Abel aponta falhas na virada do Fluminense

O Palmeiras esteve duas vezes em vantagem. Gustavo Gómez abriu o placar ainda no primeiro tempo, antes de Hulk empatar. Já na etapa final, Mauricio fez 2 a 1 para os visitantes aos 36 minutos. Contudo, Serna empatou aos 39, e Cano garantiu a virada tricolor aos 46.

Para Abel, os dois gols sofridos na reta final expuseram falhas que estavam previamente trabalhadas. O treinador destacou principalmente a dificuldade da equipe para cumprir as marcações depois de recuperar a vantagem.

“Sempre digo, desde 2020, que é nos momentos difíceis que precisamos estar unidos e sermos pragmáticos em relação ao que é o Brasileiro, está tudo em aberto. É um resultado que não queríamos, estávamos a ganhar um jogo difícil, aberto, com um gramado difícil de jogar. Não podes depois, aos 82, 83 minutos, uma equipe como o Palmeiras estar a ganhar de 2 a 1, com tarefas específicas e claras, sabemos quem marca quem nesse tipo de situação.”

O português também detalhou os problemas defensivos que contribuíram para a reação do Fluminense.

“Quem é que marca o lateral que cruza, quem marca na área, foi uma falha individual e coletiva da nossa equipe. Para fora a responsabilidade é sempre minha, mas sabemos, é fácil olhar para o primeiro e o segundo gol. O terceiro gol é uma tabela, e o jogador que faz a tabela entra num movimento na segunda linha que temos que acompanhar. Ficamos a olhar para a bola e esquecemos de acompanhar. É fácil olhar para o jogo o que foi depois do 2 a 1, extremamente aberto, oportunidades para os dois lados, o Palmeiras sempre joga para ganhar.”

Análise fria

Apesar do resultado, Abel reforçou que o campeonato continua aberto e fez questão de separar o momento ruim de uma eventual perda dos objetivos da temporada.

“Entendo a pergunta e, se olhares para o momento, estamos a passar por um momento ruim individual e coletivo. Se olhar para a classificação, se você e seus colegas começarem a alarmar, quando chegarmos no final vamos olhar para a classificação, ver a posição que estamos, se ainda estamos em condição de lutar… às vezes, pela forma que me pergunta, parece que perdemos o título hoje. Perdemos um jogo, não o título.”

Libertadores vira oportunidade de reação

O Palmeiras terá pouco tempo para absorver a derrota. Na quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), o Verdão visita o Cerro Porteño, na Nueva Olla, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Depois do empate por 1 a 1 no primeiro confronto, o Palmeiras precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

“Vamos preparar nossa equipe e fazermos tudo o que pudermos para conquistar a classificação”, afirmou Abel.

O técnico também criticou as condições do gramado do Maracanã. Segundo ele, o estado do campo dificultou a execução do jogo.

“Eu gosto das novas regras, dá dinâmica, fluidez ao jogo, eu gosto dessas regras. Difícil fazer diferença com um gramado natural desse jeito, desde que estou aqui nunca vi o gramado tão ruim como estava hoje. É difícil jogar futebol com um gramado como esse.”

Assim, o Palmeiras deixa o Rio de Janeiro pressionado pela sequência sem vitórias, mas ainda líder do Campeonato Brasileiro e vivo na Libertadores. Para Abel, o momento exige correções imediatas, mas não justifica tratar a temporada como perdida.

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