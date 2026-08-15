Juventude e Fortaleza empatam sem gols no Alfredo Jaconi

O confronto direto pelo pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro começou e terminou sem gols na noite deste sábado (15), no Estádio Alfredo Jaconi. Juventude e Fortaleza travaram uma partida de enorme rigor tático pela 22ª rodada da competição, com defesas muito bem postadas e grande destaque individual para os goleiros Pedro Rocha e João Ricardo.

Com a igualdade sem gols em Caxias do Sul, as duas equipes somaram um ponto e mantiveram suas posições intactas na parte nobre da tabela. O clube gaúcho encerra a rodada na vice-liderança isolada com 39 pontos conquistados. Enquanto isso, o Tricolor do Pici sustenta o 4º lugar com 36 pontos, fechando a zona de acesso direto à elite nacional.

Primeiro tempo movimentado e defesas difíceis

O Leão do Pici iniciou a partida pressionando as linhas de saída do adversário e assustou logo aos 3 minutos. O atacante Welliton carregou pelo meio e arriscou finalização perigosa de fora da área, obrigando Pedro Rocha a fazer sua primeira grande defesa na partida.

Em seguida, o Papo equilibrou as ações no meio-campo e passou a explorar o corredor direito com o apoio de Aderlan. A equipe mandante construiu duas chegadas aéreas claras com cabeçadas de Amarilla e MP, mas faltou pontaria para acertar a meta adversária.

Aos 30 minutos, o time visitante respondeu em jogada veloz pelo lado esquerdo do ataque. O meia Rodriguinho recebeu na área e emendou chute cruzado com muita força, exigindo intervenção espetacular de Pedro Rocha para espalmar a bola e segurar o 0 a 0 antes do intervalo.

Juventude faz pressão, Fortaleza mete bola na trave e zero no placar

O time cearense retornou dos vestiários mantendo o ritmo agressivo no ataque e quase abriu o marcador aos 17 minutos. O volante Rodrigo Santos limpou dois defensores na entrada da área e bateu colocado, carimbando a trave esquerda do arqueiro alviverde.

Logo depois, os donos da casa responderam em finalização potente de média distância de Raí Silva. O goleiro João Ricardo voou no canto para espalmar a bola pela linha de fundo e evitar o gol gaúcho.

Apesar do volume de cruzamentos na área nos acréscimos e da insistência do Juventude em jogadas com bolas alçadas, a zaga tricolor neutralizou todas as investidas. O confronto seguiu zerado até o apito final, confirmando a divisão de pontos entre os dois postulantes ao acesso.

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