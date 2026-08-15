Corinthians marca no início, mas Bahia busca empate com golaço

Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª e penúltima rodada do Brasileirão Feminino. Os gols saíram no primeiro minuto de cada tempo: Jaque Ribeiro abriu o placar para as Brabas, enquanto Angela igualou para as Mulheres de Aço logo na volta do intervalo com uma pintura.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 38 pontos, na liderança da competição. Já o Bahia, com 28 pontos, aparece em quarto e aguarda o complemento da rodada para saber de sua situação para a classificação às quartas de final.

O Corinthians abriu o placar no primeiro minuto com Jaque Ribeiro, mas depois cedeu espaço e errou passes na saída de bola. O Bahia tomou o controle da partida, pressionou com chutes de fora e parou nas defesas de Lelê. No fim do primeiro tempo, o time paulista voltou a assustar, mas Yanne salvou o Bahia ao parar Jhonson cara a cara.

O Bahia empatou logo no início do segundo tempo com um golaço de primeira de Ángela. A etapa final seguiu aberta, com as tricolores dominando a posse e exigindo boa defesa de Lelê em chute de Dany Silva. As Brabas criaram as chances mais perigosas, porém não conseguiram os três pontos.

A última rodada Brasileirão Feminino será no próximo sábado (22). O Bahia vai enfrentar o Juventude, fora de casa, enquanto o Corinthians terá pela frente o Internacional, no Parque São Jorge. Todos os jogos da última rodada estão marcados para as 18h.

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