Marcão valoriza coragem do Fluminense e se põe à disposição

Marcão começou mais uma passagem pelo comando do Fluminense com vitória. O técnico interino comandou o time na virada por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, ele exaltou a postura dos jogadores, destacou a mudança de comportamento da equipe e se colocou à disposição do clube pelo tempo que for necessário.

O resultado, sendo assim, encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória do Fluminense e veio justamente no primeiro compromisso após a demissão de Luis Zubeldía. Marcão lamentou a saída do argentino, a quem chamou de “soldado guerreiro”, mas afirmou que o grupo precisava reagir rapidamente.

“Hoje eles realmente fizeram um grande jogo. Assim que saiu o Luis, nosso antigo treinador, no meio do caminho acabamos perdendo um grande amigo e uma comissão maravilhosa. Entendemos que não íamos continuar. Temos um comprometimento muito grande com a instituição e com os jogadores, a gente perdeu uma pessoa muito querida, um soldado guerreiro, e tínhamos que virar essa chave”, afirmou.

O interino também destacou a mobilização interna antes do duelo contra o líder do Brasileirão.

“A gente buscava esse resultado positivo há muito tempo, Nós conversamos, eles conversaram entre eles. Era o momento. A gente sabia que realmente era uma batalha hoje um jogo muito difícil contra o líder do campeonato. Foi o que eles fizeram. Tudo que eles se comprometeram a fazer eles fizeram dentro de campo e conseguiram esse grande resultado”, completou.

Marcão explica escolha por Ganso

Uma das principais mudanças promovidas pelo treinador foi a entrada de Ganso entre os titulares. O camisa 10 vinha recebendo menos oportunidades com Zubeldía, mas começou diante do Palmeiras e participou da boa atuação tricolor.

Marcão, ademais, explicou que a escolha tinha relação direta com a necessidade de controlar as transições do adversário e administrar melhor o ritmo da partida.

“Realmente era um jogo decisivo para nós. Até pela mudança de espírito. A energia do nosso totcedor para a gente era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dito o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro”, explicou.

“Foi pensando nessa partida e no que iríamos fazer. Enfrentar o Palmeiras que adora transição. Mas fomos premiados porque os meninos foram corajosos. Eles foram premiados com uma bela vitória e bela atuação. Jogamos com todos, com a energia ali fora. O torcedor entendeu e abraçou”, acrescentou.

Saídas de Ganso e Hulk

O treinador também explicou as saídas de Ganso e Hulk durante o segundo tempo. Segundo Marcão, a queda física do meia e a mudança do cenário da partida inegavelmente exigiram alterações.

“O Ganso vinha de algum tempo sem jogar. Sabíamos que em algum momento ele ia sentir a falta de jogo. Chegou um momento que percebi que estávamos deixando a bola entrar numa ala. Foi quando pensamos em mudar os dois da frente (Hulk). Fizemos uma boa partida também porque tiramos o Marlon Freitas do jogo. Quando perdemos isso, precisamos mudar. Foi um momento que perdemos a mão do jogo, mas precisamos fazer essa mudança. Queríamos que eles entregassem tudo até onde conseguiriam. Temos um grupo muito forte. Falei com eles o quanto é difícil montar a equioe porque tem muitos grandes jogadores. Usamos o nosso banco e todos que entraram entraram comprometidos. Nos ajudaram a fazer gols.”

As substituições, por fim, acabaram tendo participação direta na virada. Serna marcou o segundo gol do Fluminense, enquanto Cano, que entrou no lugar de Hulk, fez o gol da vitória aos 46 minutos da etapa final.

Marcão se coloca à disposição do Fluminense

Conhecido por assumir o comando em momentos de transição, Marcão voltou a reforçar que sua prioridade é atender às necessidades do clube. O treinador, desse modo, evitou projetar até quando permanecerá na função, mas garantiu que estará preparado caso seja necessário seguir à frente da equipe.

“Eu sou funcionário do clube. A gente sabe que acontece, como aconteceram outras vezes, essas emergências. É importante a gente estar preparado. Independente de resultado, temos que entregar o que os meninos entregaram hoje. O primeiro passo é mostrar para os jogadores o caminho, é isso que a gente tentou fazer durante esses dias. Entregamos tudo, o que a gente planejou de tática para enfrentar essa grande equipe do Palmeiras. Eles que ganham o jogo. Toda vez que eu sento nessa mesa e tem uma vitória, realmente foram eles. E são eles que fazem de tudo. Hoje não foi diferente. Entregaram tudo, fizeram um grande jogo, e a gente está aqui só para dar o suporte. Vou entregar o que eu puder de experiência que tive com todos os treinadores que passaram por aqui.”

Na sequência, foi ainda mais direto sobre o futuro.

“Se precisar do Marcão para terça-feira, o Marcão tem que estar pronto; se precisar no próximo jogo, o Marcão também; se precisar até o fim do ano, eu vou estar à disposição”.

Thiago Silva ‘auxiliar’

Marcão também ressaltou o papel de Thiago Silva, preservado da partida, mas presente no banco de reservas por vontade própria.

“Ele (Thiago Silva), desde o início da semana, sabia que estava combinado de ser preservado nesse jogo. Ele é tão grande que se colocou á disposição de estar junto com a gente no banco. Atendemos o pedido. Estava o tempo todo virando, ajudando junto com a gente. A entrega e o comprometimento de todos. Thiago só contribui por ser um cara grande e que enxerga o jogo como poucas pessoas. Precisávamos muito virar essa chave. A entrega de todo o elenco foi importante para que a gente conseguisse uma grande vitória.”

Agora, o Fluminense volta imediatamente as atenções para a Libertadores. Na terça-feira (18), às 19h (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final. A primeira partida terminou empatada por 0 a 0.

Pelo Campeonato Brasileiro, afinal, o próximo compromisso será no sábado (22), contra o Remo, novamente no Maracanã.

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