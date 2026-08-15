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Internacional leva virada em casa da Ferroviária, que entra no G4 do Brasileirão

Internacional leva virada em casa da Ferroviária, que entra no G4 do Brasileirão
Internacional leva virada em casa da Ferroviária, que entra no G4 do Brasileirão -

O Internacional sofreu um revés doloroso e levou a virada da Ferroviária por 2 a 1 na noite deste sábado (15), no SESC Protásio Alves, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. O clássico nacional colocou frente a frente a força pesada da camisa colorada e a enorme tradição da equipe paulista, uma das grandes potências históricas da modalidade no país.

Com o tropeço amargo dentro de seus domínios, o Clube do Povo estacionou nos 24 pontos, caiu para a 9ª posição e deixou a zona de classificação aos mata-matas. Enquanto isso, a Locomotiva Grená alcançou os 30 pontos e garantiu um posto na 4ª colocação, consolidando seu lugar dentro do prestigiado G4 da competição.

Domínio do Internacional e primeiro tempo zerado

O Internacional tomou a iniciativa do confronto logo nos primeiros minutos através de uma marcação muito adiantada. A estratégia sufocou a saída de bola da equipe de Araraquara e garantiu o controle territorial absoluto do meio-campo para as donas da casa.

Apesar da postura agressiva e das tentativas constantes de finalização, as gaúchas pararam na excelente atuação da goleira Luciana. A melhor chance do Colorado aconteceu aos 35 minutos, em cobrança de escanteio fechada que exigiu defesa salvadora com a ponta dos dedos.

A Ferroviária suportou a pressão inicial e respondeu aos 43 minutos com arremate perigoso de Dos Santos pela linha de fundo. Dessa maneira, as duas equipes foram para os vestiários com o placar inalterado.

Gol de Débora, apagão colorado e virada paulista

O segundo tempo começou com ritmo intenso e o Inter finalmente transformou o volume em vantagem aos 31 minutos. A zagueira Débora aproveitou cobrança de escanteio precisa de Valéria, antecipou a marcação na pequena área e balançou as redes para fazer a festa da torcida.

No entanto, a equipe grená demonstrou toda a sua casca de bicampeã continental e reagiu nos instantes finais. Aos 42 minutos, Monique aproveitou cruzamento de Micaelly e empatou o marcador em Caxias do Sul.

Apenas três minutos depois, Maressa desarmou a defensiva gaúcha no campo de ataque, invadiu a área e soltou uma bomba para decretar a virada. O Inter tentou abafar nos acréscimos com levantamentos na área, mas a equipe paulista sustentou o resultado até o apito final.

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