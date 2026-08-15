Corinthians deve ter reservas contra o Cruzeiro; veja escalação

O técnico Fernando Diniz deve acionar os jogadores reservas do Corinthians para o jogo contra o Cruzeiro, às 19h30 deste domingo, na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Brasileiro. Além de pensar na partida de volta da Libertadores, o treinador terá muitos desfalques para montar o time.

Afinal, o lateral Hugo, os meias André e Zakaria Labyad, e os atacantes Yuri Alberto, Pedro Raul, Vitinho e Kayke, estão machucados. Assim, são ausências dentro de campo.

A provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira, Charles e Lingard; Dieguinho e Gui Negão.

Fernando Diniz quase não teve tempo de fazer trabalhos dentro de campo. Na última sexta-feira, a delegação chegou ao Brasil após duelo contra o Rosario Central, na Argentina. Diante disso, ele apresentou um vídeo com orientações aos atletas e depois comandou um trabalho tático. Na sequência, ele ainda ensaiou lances de bola parada.

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