Chapecoense x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

A Chapecoense recebe o Bahia, na Arena Condá, neste domingo (16/8), às 11h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Verdão do Oeste ocuapa a 20ª posição, com 10 pontos. Do outro lado, o Tricolor de Aço tem 33 pontos e está na sexta posição na tabela.
A Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 9h30 com o pré-jogo completo dessa grande partida. Fellipo Sousa comanda a narração com muita garra, enquanto Kelvin Lucas traz a leitura precisa dos comentários. E na reportagem, Will Ferreira acompanha cada detalhe do confronto.