Rogério Caboclo desiste de candidatura à presidência do São Paulo

Rogério Caboclo desistiu da disputa pela presidência do São Paulo. Em carta aos sócios, torcedores e apoiadores, o ex-presidente da CBF comunicou a decisão, neste sábado (15/8), de não seguir com a candidatura à eleição do clube, prevista para dezembro. Ele afirmou que “a unidade da oposição deve estar acima de qualquer projeto individual”.

“Essa decisão não representa afastamento, recuo ou diminuição do meu compromisso com o clube. Ao contrário: ela nasce da compreensão de que, neste momento, a unidade da oposição deve estar acima de qualquer projeto individual. A partir de agora, caberá ao processo eleitoral encontrar outros caminhos para reunir experiência comprovada, capacidade de gestão e conhecimento das principais estruturas do futebol brasileiro”, afirmou em carta.

“Minha experiência, minha capacidade de articulação e minha disposição de trabalho permanecerão a serviço da construção de uma alternativa sólida, responsável e preparada para conduzir as mudanças de que o São Paulo necessita.”

Poucos dias após lançar sua pré-candidatura, ele desistiu da disputa após reunir-se com Marcelinho Portugal Gouvêa, que assume como o principal nome da oposição tricolor.

Rogério Caboclo no São Paulo e saída da CBF

Rogério Caboclo é sócio do Tricolor Paulista desde 1990 e ocupa o cargo de conselheiro vitalício no Morumbis desde 1998. O dirigente também exerceu as funções de diretor-adjunto de Marketing e diretor financeiro da equipe entre os anos de 2000 e 2002. Durante esse ciclo administrativo, a equipe conquistou o Campeonato Paulista de 2000 e o Torneio Rio-São Paulo de 2001. Além disso, promover jovens talentos das categorias de base como Kaká e Júlio Baptista.

O dirigente, aliás, assumiu o comando da Confederação Brasileira de Futebol em 2018 para cumprir um mandato previsto até 2023. No entanto, o cartola acabou afastado do cargo máximo da entidade em 2021 após denúncias graves de assédio moral e sexual apresentadas por uma funcionária da instituição. Agora, o advogado e administrador de empresas tenta retomar o protagonismo na política interna são-paulina apresentando suas diretrizes para a modernização do clube.

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