Internacional leva virada e Ferroviária entra no G4 do Brasileirão

O Internacional sofreu um revés doloroso e levou a virada da Ferroviária por 2 a 1 na noite deste sábado (15), no SESC Protásio Alves, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. O clássico nacional colocou frente a frente a força pesada da camisa colorada e a enorme tradição da equipe paulista, uma das grandes potências históricas da modalidade no país.

Com o tropeço amargo dentro de seus domínios, o Clube do Povo estacionou nos 24 pontos, caiu para a 9ª posição e deixou a zona de classificação aos mata-matas. Enquanto isso, a Locomotiva Grená alcançou os 30 pontos e garantiu um posto na 4ª colocação, consolidando seu lugar dentro do prestigiado G4 da competição.

Domínio do Internacional e primeiro tempo zerado

O Internacional tomou a iniciativa do confronto logo nos primeiros minutos através de uma marcação muito adiantada. A estratégia sufocou a saída de bola da equipe de Araraquara e garantiu o controle territorial absoluto do meio-campo para as donas da casa.

Apesar da postura agressiva e das tentativas constantes de finalização, as gaúchas pararam na excelente atuação da goleira Luciana. A melhor chance do Colorado aconteceu aos 35 minutos, em cobrança de escanteio fechada que exigiu defesa salvadora com a ponta dos dedos.

A Ferroviária suportou a pressão inicial e respondeu aos 43 minutos com arremate perigoso de Dos Santos pela linha de fundo. Dessa maneira, as duas equipes foram para os vestiários com o placar inalterado.

Gol de Débora, apagão colorado e virada paulista

O segundo tempo começou com ritmo intenso e o Inter finalmente transformou o volume em vantagem aos 31 minutos. A zagueira Débora aproveitou cobrança de escanteio precisa de Valéria, antecipou a marcação na pequena área e balançou as redes para fazer a festa da torcida.

No entanto, a equipe grená demonstrou toda a sua casca de bicampeã continental e reagiu nos instantes finais. Aos 42 minutos, Monique aproveitou cruzamento de Micaelly e empatou o marcador em Caxias do Sul.

Apenas três minutos depois, Maressa desarmou a defensiva gaúcha no campo de ataque, invadiu a área e soltou uma bomba para decretar a virada. O Inter tentou abafar nos acréscimos com levantamentos na área, mas a equipe paulista sustentou o resultado até o apito final.

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