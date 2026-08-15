Uberlândia volta à Série C do Brasileiro após mais de 20 anos

O Uberlândia está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2027. O clube mineiro venceu o CSA por 2 a 0 na noite deste sábado (15), jogando no Rei Pelé, em Alagoas. Da Silva e Max Miller fizeram os gols da partida ainda na primeira etapa. No agregado, o Alviverde do Triângulo anotou 3 a 0, porque venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo.

Diante disso, o Uberlândia volta à Série C depois de 23 anos depois. Além do acesso, o Alviverde do Triângulo está na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O clube de Minas Gerais, aliás, é a primeira equipe a garantir uma vaga no torneio do ano que vem.

Depois de três tentativas, o Uberlândia conquistou o acesso à Série C em 2026 com uma campanha sólida na quarta divisão. O time, afinal, liderou o Grupo A11 da primeira fase e passou por Rio Branco-ES, Serra Branca-PB, Portuguesa e CSA no mata-mata.

Já o CSA terá ainda a possibilidade de subir para a Série C através dos playoffs de acesso, que serão disputados entre os quatro clubes derrotados na fase das quartas de final.

Quartas da série D (volta)

Sábado (15/8)

• CSA 0x2 Uberlândia

Domingo (16/8)

• Gama x São José-RS – 16h

• ASA x Goiatuba – 17h

• ABC x Nacional-AM – 17h

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