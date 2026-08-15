Vídeo: torcedoras do Fluminense viralizam com cartaz para Arias

Jhon Arias não teve vida fácil em seu reencontro com o Fluminense, neste sábado (15/8), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ver a virada do Tricolor das Laranjeiras, o colombiano ganhou xingamentos e vaias durante todo o tempo que esteve em campo.

No entanto, o símbolo das críticas apareceu no intervalo da partida. A transmissão do Premiere mostrou duas torcedoras do Fluminense, que estavam com um cartaz pedindo a camisa de Arias. O papel mostrava a frase: “Arias, me dá sua camisa”.

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Contudo, quando elas perceberam que estavam sendo focalizadas, o cartaz foi rasgado ao meio. E atrás dele estava escrita a palavra “Judarias”.

mitada histórica da colega KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/YavqqbM6A0 — FluResenha (@resenhaflutt) August 15, 2026

Relembre

Jhon Arias, ídolo que o Fluminense tentou repatriar, foi parar no Palmeiras. A movimentação despertou a ira dos torcedores, já que, antes de realizar o sonho de jogar na Europa, o colombiano prometeu, que, se voltasse ao Brasil, seria para defender o Flu.

A promessa não se cumpriu, e Arias virou vilão. Os tricolores, entretanto, se dividem. Se antes tinha apelido de Pelé colombiano, agora o jogador leva o apelido de Judas.

No início deste ano, o Palmeiras ganhou a concorrência de Fluminense e Flamengo ao oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões na cotação atual) aos ingleses do Wolverhampton, além de um salário gordo a Arias. O tempo dirá se as cifras valem o sacrifício de uma idolatria.

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