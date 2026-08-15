Calleri detona arbitragem após tropeço do São Paulo: “Pênalti claro”

O atacante Jonathan Calleri disparou duras críticas contra a arbitragem logo após o empate do São Paulo por 1 a 1 com o Coritiba, na noite deste sábado (15), no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro. O jogador argentino contestou veementemente a não marcação de uma penalidade máxima na etapa final da partida e lamentou a falta de intervenção da arbitragem de vídeo no lance capital.

Na jogada em questão, o camisa 9 disputou a bola dentro da grande área e alegou ter sofrido um chute no pé por parte do defensor paranaense. Contudo, a árbitra Charly Wendey Straub Deretti mandou o jogo seguir normalmente e a cabine do VAR não recomendou a revisão no monitor à beira do gramado.

“Pênalti claro. Eu tirei a bola e o cara me chuta o pé?! Tem o VAR e um monte de coisa. Não dá para omitir uma coisa dessa”, desabafou o atleta são-paulino em entrevista ao “Sportv”.

Depois do empate do São Paulo com o Coritiba, Calleri reclamou que teria sofrido um pênalti de Keno.#futebol #Brasileirão #SãoPaulo #Coritiba pic.twitter.com/vx1ZcXO6fi — ge (@geglobo) August 16, 2026

Autocrítica e concordância com as vaias da torcida do São Paulo

Apesar da bronca com o apito, Calleri demonstrou lucidez ao avaliar o desempenho coletivo do São Paulo em campo. O centroavante reconheceu abertamente que a equipe tricolor produziu pouco futebol criativo e falhou ao não transformar a enorme posse de bola do primeiro tempo em um placar mais elástico.

Além disso, o atacante deu total razão aos protestos e vaias das arquibancadas após o término da partida. Com o Morumbis cheio, o resultado frustrante aumentou a insatisfação dos torcedores com a campanha do time no torneio nacional.

“Fora isso, a gente mais uma vez não jogou bem. No primeiro tempo a gente teve muita posse, mas não conseguimos fazer mais um gol. Em um vacilo e eles fizeram o gol. A gente está p…, e o torcedor está certo”, concluiu o argentino.

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