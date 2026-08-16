Odair quebra silêncio sobre Léo Derik, condenado a 13 anos de prisão

Técnico do Athletico, Odair Hellmann falou uma única vez sobre a situação do lateral-esquerdo Léo Derik, condenado em primeira instância a 13 anos de prisão por dois estupros. Após o empate diante do Bragantino, o comandante rubro-negro falou sobre o tema e não fugiu da resposta.

“Vou aproveitar a tua pergunta e responder como nós aqui temos que fazer para vocês, em respeito a vocês e ao torcedor. Depois não vou responder mais nenhuma a respeito desse assunto. Existe um posicionamento do clube e existe uma decisão técnica. A decisão técnica foi tomada e a gente vai avaliar a cada partida que decisão técnica a gente vai tomar. Ele treina normalmente e as decisões técnicas cabem ao treinador tomá-la, como eu tomei hoje”, declarou o jogador.

Léo Derik, aliás, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Bragantino. O jogador de 21 anos treinou com o resto do elenco, mas será ausência do técnico Odair Hellmann por opção do clube.

De acordo com a processo, o primeiro episódio aconteceu ainda em 2023, no dia 16 de dezembro, em Curitiba. O réu teria segurado os braços da vítima e tapado sua boca para impedir resistência durante relação sexual. Dois meses depois, em 4 fevereiro de 2024, houve um segundo relato também na capital paranaense. Léo Derik, afinal, teria dado tapas e um soco na região das costelas da vítima para forçar conjunção carnal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.