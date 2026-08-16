Messi perde pênalti, e Inter Miami sofre goleada na MLS

Em partida de líderes da Conferência Leste da MLS, o Nashville goleou o Inter Miami por 4 a 1, neste sábado (15), no Geodis Park, em Nashville, Estados Unidos, pela 20ª rodada da temporada regular. A partida marcou o retorno de Lionel Messi ao time titular, porém o argentino teve uma atuação apagada e ainda perdeu um pênalti.

Andy Najar abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, e Messi teve a chance de deixar tudo igual. O craque cobrou um pênalti, mas parou no goleiro adversário. Ainda na etapa inicial, o camisa 10 deu a assistência para Telasco Segovia. Na etapa final, o Nashville anotou mais três gols, com Sam Surridge e Hany Mukhtar, duas vezes.

Este foi o primeiro jogo do argentino entre os 11 iniciais após a Copa do Mundo. Ele chegou a atuar na eliminação do Inter Miami contra o León por 3 a 2 pela Leagues Cup, mas na ocasião, saiu do banco de reservas para entrar no início do segundo tempo. Além disso, foi o segundo jogo do camisa 10 após a perda do pai, na última semana.

Com o resultado, o clube de Tennessee foi a 43 pontos e abriu cinco de vantagem para o clube de Miami, que permaneceu com 38 na vice-liderança na tabela da Conferência Leste.

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