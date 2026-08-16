Dorival cobra elenco do São Paulo: “A responsabilidade é nossa”

O técnico Dorival Júnior não escondeu a insatisfação com o desempenho do São Paulo no empate por 1 a 1 diante do Coritiba, na noite deste sábado (15), no Morumbis. Em entrevista coletiva logo após o apito final, o comandante tricolor assumiu total responsabilidade pelo resultado negativo e reconheceu a cobrança legítima das arquibancadas pelo momento de oscilação do time no Brasileirão.

O treinador destacou que a equipe teve o controle territorial quase absoluto durante a primeira etapa da partida. No entanto, o volume de jogo no campo de ataque não se converteu em gols suficientes para definir o confronto diante de um adversário recuado.

“O torcedor fez sua parte, e muito bem feita, nós ficamos devendo mais uma vez. Nós temos que assumir tudo isso, não tem que ficar passando panos, a responsabilidade é nossa”, afirmou o comandante são-paulino.

Falta de pontaria e cobrança por postura diferente do São Paulo

Dorival também chamou a atenção para o trabalho defensivo quase nulo exigido do goleiro Rafael ao longo dos 90 minutos. Para o treinador, um time que cede poucas chegadas perigosas ao adversário tem o dever de construir uma vitória tranquila com mais contundência nas finalizações.

Por fim, o comandante reforçou a necessidade urgente de ajustes táticos no setor ofensivo para a sequência do torneio nacional. A comissão técnica buscará soluções rápidas nos treinamentos para melhorar a pontaria e recuperar a confiança do torcedor nas próximas rodadas.

“Eu acho que um time onde o nosso goleiro praticamente não fez uma defesa dentro da partida tinha a obrigação de tentar algo diferente para que pudéssemos finalizar a partida. Essa é a realidade. Mais uma vez, nós estamos devendo ao nosso torcedor em razão daquilo que nós procuramos fazer na primeira etapa, de uma maneira correta, jogando praticamente todo o tempo dentro do campo adversário, e mais uma vez faltando o principal, a definição, a finalização do resultado”, concluiu Dorival.

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