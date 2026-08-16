Dorival atinge 12 jogos de jejum no Brasileirão e São Paulo vive crise

O empate por 1 a 1 com o Coritiba na noite do último sábado (15), no Morumbis, agravou o momento de turbulência do São Paulo e expôs o momento delicado do técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Logo após o apito final, a torcida tricolor protestou de forma contundente nas arquibancadas, vaiando e xingando intensamente o treinador na descida para os vestiários.

A frustração reflete a fase preocupante vivida pelo São Paulo, que não vence pela Série A desde o dia 25 de abril, quando superou o Mirassol por 1 a 0 ainda sob a gestão de Roger Machado. Desde então, a equipe paulista acumula nove partidas consecutivas sem vitórias no torneio nacional, sendo seis delas já sob a batuta de Dorival.

Seca pessoal do treinador chega a 12 partidas

O cenário individual de Dorival Júnior no Brasileirão é ainda mais preocupante. O comandante não comemora um triunfo na competição desde fevereiro, época em que dirigia o Corinthians. Com o tropeço em casa diante dos paranaenses, o técnico atingiu a incômoda marca de 12 jogos de jejum no campeonato, somando sete empates e cinco derrotas entre os dois clubes do futebol paulista.

Em entrevista coletiva concedida após o confronto no Morumbis, o comandante reconheceu a insatisfação geral com o rendimento do time. Além disso, o treinador admitiu sua responsabilidade individual pelo momento negativo e destacou sua confiança na recuperação do São Paulo nas próximas decisões.

“Estou em débito com o torcedor e tenho ciência disso, mas estamos trabalhando muito para que seja revertido. E o torcedor sabe que tem uma pessoa aqui muito preocupada com a situação, mas muito confiante de que isso pode mudar a qualquer momento”, afirmou o comandante são-paulino.

Sequência de Dorival Júnior sem vitórias no Brasileirão 2026

São Paulo 1 x 1 Coritiba – Morumbis

Grêmio 2 x 1 São Paulo – Arena do Grêmio

Flamengo 1 x 1 São Paulo – Maracanã

São Paulo 1 x 2 Athletico-PR – Morumbis

Remo 1 x 0 São Paulo – Mangueirão

São Paulo 1 x 1 Botafogo – Morumbis

Corinthians 0 x 1 Internacional – Neo Química Arena

Fluminense 3 x 1 Corinthians – Maracanã

Corinthians 1 x 1 Flamengo – Neo Química Arena

Chapecoense 0 x 0 Corinthians – Arena Condá

Santos 1 x 1 Corinthians – Vila Belmiro

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Mineirão

O São Paulo agora vira a chave e foca na decisão continental contra o Bolívar, marcada para terça-feira (18), às 21h30, no Morumbis, pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Tricolor tenta quebrar a sequência negativa contra a Chapecoense no domingo (23), às 18h30, na Arena Condá.

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