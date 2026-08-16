“Inadmissível!” Santos volta a palco de derrota que enfureceu cartola

O Santos visita o Vasco neste domingo (16) no mesmo palco que marcou o retorno do clube à Série A. No dia 30 de março de 2025, o Peixe fez, em São Januário, sua reestreia na elite nacional após a amarga e inédita experiência de disputar a segunda divisão. Na ocasião, o Peixe perdeu de virada para os cariocas, por 2 a 1. No entanto, o fato que mais repercutiu na época não foi a derrota em si, mas a reação furiosa do presidente do clube, Marcelo Teixeira, a ela.

“O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos três pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha, em que quer ser protagonista e quer ficar na primeira página do campeonato, vir aqui, com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para três pontos”, esbravejou o dirigente, que identificou “falhas gravíssimas” na ocasião.

Com o passar das semanas, o desabafo de Teixeira se tornaria munição para críticos, que viram na declaração uma falta de noção da realidade, enxergando potencialidades acima do elenco santista no retorno à Série A. Ademais, o duelo era contra um rival tradicional e em um contexto de reestruturação do Santos.

Mais de quatro meses depois, em 17 de agosto de 2025, a fala indignada de Marcelo Teixeira foi resgatada e viralizou nas redes sociais. O gatilho foi a goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos, no MorumBIS, pela 20ª rodada. A derrota foi a pior da carreira de Neymar e iniciou uma sequência que levaria o Santos a brigar novamente contra o rebaixamento até as rodadas finais.

Cenário que pouco mudou para o Santos

A poucos meses do fim do mandato de Marcelo Teixeira, o Santos volta a São Januário muito distante do protagonismo que o dirigente vislumbrou. Com 22 pontos, a equipe está na zona do rebaixamento e fará confronto direto com o Vasco, que tem a mesma pontuação e só fica atrás do Peixe por ter saldo de gols pior. A partida é válida pela 23ª rodada da competição.

O dirigente ainda não confirmou se irá concorrer a um novo mandato em dezembro, mas seu prestígio dependerá da manutenção na elite nacional. Embora o Santos siga vivo em outros dois torneios, Copa do Brasil e Sul-Americana, uma segunda queda à Série B seria desastrosa para Teixeira.

O cartola, que já havia presidido o Santos em dois períodos diferentes (1991 – 1993 e 2000 – 2009), foi eleito em 2023 para suceder Andres Rueda. O time tinha acabado de ser rebaixado e Teixeira prometeu recolocar o clube no topo. Logo após vencer o pleito, anunciou como uma das medidas a retirada da camisa 10, de Pelé, da disputa da Série B.

“Vamos reconstruir o Santos e reconduzir o time ao seu devido lugar e patamar de vanguarda, de um clube vencedor. É uma marca muito forte, a nível nacional e mundial”, declarou.

Retorno à elite nacional e chegada de Neymar

No primeiro ano do atual mandato do dirigente, o Santos cumpriu à risca a cartilha planejada. O clube conquistou o título da Série B e ainda chegou na final do Campeonato Paulista, algo que não acontecia desde 2016.

Para o ano do retorno à elite nacional, repatriou Neymar, com apresentação de gala. Porém, a rotina de sofrimento na Série A voltou a ser a realidade. Após escapar por pouco da queda em 2025, apenas na última rodada, repete a trajetória na atual edição. Para piorar, o clube está proibido pela Fifa de contratar reforços na atual janela de transferência por dívida com o francês Monaco e tem atrasado o pagamento de direitos de imagem ao elenco.

No último mês de maio, o dirigente deu uma entrevista à “Peixão TV” que demonstra como mudou sua percepção desde aquela primeira rodada do ano passado. Na ocasião, Teixeira admitiu o temor por um novo rebaixamento.

“É um receio, sempre existe, né? Porque o time não apresenta a reação que todos nós gostaríamos. Pode ser que apresente e que melhore? Pode até ser”, disse, referindo-se ao atual técnico, que substituiu o argentino Juan Pablo Vojvoda.

Neymar brilhou em confronto do primeiro turno

O torcedor do Santos tem péssimas memórias dos duelos contra o Vasco no ano passado. Porém, no primeiro turno do atual Brasileirão, a equipe saiu vencedora em uma das melhores atuações de Neymar desde seu retorno ao clube. O camisa 10 fez os dois gols na vitória por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela quarta rodada.

A partida também ficou marcada por desavenças entre os capitães Neymar e Thiago Mendes. No intervalo, o camisa 10 santista chamou o rival de “babaca” e relembrou histórico deles no futebol francês.

“Sempre ele que arruma confusão, quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito é um babaca. Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo”, detonou.

Os últimos seis duelos entre as equipes no Rio de Janeiro mostra cenário de equilíbrio. Cada equipe venceu três vezes, alternando triunfo de uma e de outra. A última vitória santista na casa do rival foi justamente no ano da queda para a segunda divisão. Com gol do atacante Deivid Washington, o Peixe fez 1 a 0.

O Santos ainda busca a primeira vitória no segundo turno do Brasileirão. Em dois jogos, a equipe obteve apenas um ponto – empate com a Chapecoense e derrotas para o Athletico. Agora, no primeiro duelo como visitante nessa parte da competição, Marcelo Teixeira espera um novo roteiro para voltar a sonhar com o tal “protagonismo”.