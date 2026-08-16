Vasco x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco e Santos entram em campo pela 23ª rodada do Brasileirão neste domingo, (16/8), às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário. O duelo é um jogo de seis pontos entre duas equipes desesperadas para fugir do rebaixamento. A equipe carioca vem de um empate sem gols com o Bahia, fora de casa, e não soma vitórias nos últimos cinco jogos. O time santista, por sua vez, perdeu para o Athletico-PR na rodada anterior, na Vila Belmiro, e precisa reagir para sair da zona da degola.

Às 14h30, a emoção do futebol pede passagem ao vivo na Voz do Esporte para o clássico imperdível. Bruno Scacioti solta a voz na narração para emocionar os torcedores, com a visão técnica impecável de Rafaela Carolina nos comentários. O trabalho de campo fica por conta da sensibilidade e agilidade do repórter Junior Azevedo.