Atlético x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Atlético recebe o Grêmio neste domingo, (16/8), às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileirão 2026. São quatro pontos que separam as equipes na tabela, com o Galo em 11º e o Tricolor em 14º. Os dois vivem o mesmo problema de irregularidade e chegam embalados por vitórias na rodada anterior.

Com isso, a Voz do Esporte entra ao vivo a partir das 14h30 trazendo a cobertura completa desse jogaço. A narração empolgante é de Eduardo Rizzati, ao lado dos comentários gabaritados de Tiago Hugoline. Nas reportagens, Raphael Almeida traz todos os lances e bastidores do duelo.