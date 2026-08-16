Franclim Carvalho ganha duas opções para Vitória x Botafogo

O Botafogo encerrou a preparação para o duelo deste domingo (16) com duas novidades: o volante Allan e o zagueiro Anthony. A dupla participou do último treino junto ao grupo e integra a lista de relacionados de Franclim Carvalho para partida contra o Vitória, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Fora da relação da derrota em Cusco, no Peru, o volante e o zagueiro desembarcaram em Salvador na última sexta-feira (14). A dupla, então, ficou à disposição da comissão técnica apenas para o treino de sábado (15), às vésperas da partida das 18h30.

Embora só tenha perdido um jogo nos últimos cinco pelo Brasileirão, o Botafogo chega à partida deste domingo pressionado a dar uma reposta ao torcedor após a goleada sofrida para o Cienciano. O Alvinegro figura na 10ª colocação da tabela, com 30 pontos, enquanto o Vitória aparece em 13º com 26.

Allan retorna de lesão

O volante se queixou de dores logo após fazer um cruzamento na derrota por 2 a 1 para o Remo, no dia 02 de maio, e precisou deixar o gramado. Exames feitos no dia seguinte diagnosticaram uma ruptura total do músculo retofemoral da coxa direita, necessitando de intervenção cirúrgica.

Segundo a previsão inicial do clube, Allan só retornaria às atividades no período entre 12 a 20 semanas de recuperação, com prognóstico mais conservador apenas para setembro. O volante, porém, voltou a trabalhar com bola na reapresentação do elenco após a parada da Copa, no fim de julho.

Anthony pode estrear pelo Botafogo

Já a presença do zagueiro se tornou importante dentro do cenário do Alvinegro, que não poderá contar com Justino e Marçal, ambos suspensos para o jogo deste domingo. O defensor só figurou entre os relacionados de Franclim após a Copa do Mundo diante do Santos, mas sequer entrou em campo.

O zagueiro ainda não estrou pela equipe de Franclim Carvalho, mas pode ganhar uma oportunidade neste domingo diante das baixas.

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