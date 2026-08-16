Com trauma na costela, Pedro Raul desfalca Corinthians no Brasileirão

Fernando Diniz não poderá contar com Pedro Raul para o compromisso deste domingo (16) diante do Cruzeiro, em São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão. O atacante do Corinthians sofreu um trauma na costela no empate sem gols com o Rosario Central na última quinta-feira (13), na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O atacante não participou da preparação corintiana para o compromisso deste domingo (16) e pode desfalcar nos próximos compromissos da equipe. Pedro Raul vivia seu melhor momento desde a chegada ao clube, com gols recentes diante do Inter e Bragantino, que lhe concederam vaga entre os titulares de Diniz na Argentina.

A ausência do jogador reduz ainda mais as opções ofensivas ao técnico Diniz, que também não pode contar com Yuri Alberto. O camisa 9 se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e segue como baixa no elenco corintiano. Já Labyad lida com uma situação ainda mais séria, com chances de sequer voltar a atuar nesta temporada. Isso porque o atacante se recupera de um problema no menisco e de um rompimento do ligamento do joelho esquerdo.

Por fim, Kayke sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo. Mais uma baixa confirmada para o setor.

Opções do Corinthians para o ataque

Diante do cenário, Diniz tem quatro opções para repor as ausências de seus dois principais nomes do setor. São eles: Kaio César, Dieguinho, Jesse Lingard e Gui Negão. Este último atua como reserva imediato de Pedro Raul, opção do técnico à ausência de Yuri Alberto.

O Corinthians chega ao jogo deste domingo (16) com 24 gols marcados no Brasileirão e 32 pontos somados, na oitava colocação. Já o Cruzeiro, adversário desta rodada, acumula 33 e figura em quinto lugar. A bola vai rolar às 19h30, na Neo Química Arena.

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