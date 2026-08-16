Vitória x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo reúne duas equipes que buscam objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Leão tenta voltar a vencer no Brasileirão e se afastar da parte de baixo, o Glorioso busca reagir após uma goleada sofrida na Sul-Americana.

O clima é de decisão na Voz do Esporte. A transmissão começa ao vivo às 17h para levar até você toda a adrenalina desse duelo. Christian Rafael narra com toda a energia, amparado pela visão analítica de Cleyton Santos nos comentários. A cobertura de campo fica nas mãos atentas do repórter Vanderlei Lima.