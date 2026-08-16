Monsalve é afastado e pode deixar o Grêmio nos próximos dias

O Grêmio pode ter uma nova movimentação no elenco nos próximos dias. Afinal, o meia Monsalve, de 22 anos, deixou os treinamentos com o grupo principal. Assim, o colombiano passou a treinar separadamente no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre. O local recebe as atividades das categorias de base do clube.

A direção gremista já estudava negociar o atleta. A medida busca reduzir os custos da folha salarial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas contratações. Inclusive, segundo o jornal “Zero Hora”, o Grêmio recebeu três propostas por Monsalve. Entretanto, nenhuma negociação avançou até o momento. Os clubes interessados não tiveram os nomes divulgados. O meia, aliás, mantém contrato com o Tricolor até o fim de 2028.

Na atual temporada, Monsalve disputou 13 partidas pelo Grêmio. Desse total, apenas sete ocorreram pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o jogador pode defender outro clube da Série A nesta edição da competição. A regra permite que atletas atuem por uma nova equipe após disputar até 12 partidas no Brasileirão. Portanto, Monsalve ainda pode mudar de clube e seguir na disputa do campeonato.

Monsalve chegou ao Grêmio em 2024, após iniciar a carreira no Independiente Medellín, da Colômbia. O meia nunca conseguiu conquistar um lugar entre os titulares do Tricolor. Mesmo assim, conquistou dois títulos pelo clube: a Recopa Gaúcha de 2025 e o Campeonato Gaúcho de 2026. Sem Monsalve, o Grêmio visita o Atlético-MG neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.Uma derrota, inclusive, pode deixar o time na zona de rebaixamento.

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