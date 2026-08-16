Mirassol x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Flamengo visita o Mirassol no Maião, no interior paulista, neste domingo domingo (16), com bola rolando a partir das 18h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão 2026. Invicto há cinco jogos como mandante, o Leão Caipira conta com o apoio de seu torcedor para abrir vantagem da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Rubro-Negro ainda segue à caça do líder Palmeiras.

A partir das 17h, a equipe da Voz do Esporte chega ao vivo com a narração vibrante de Ricardo Froede e os comentários assertivos de Diogo Martin. Trazendo as últimas novidades de vestiário e entrevistas exclusivas, o repórter Pedro Julião acompanha tudo de perto.