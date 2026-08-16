Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Pela 23ª rodada do Brasileirão, o clássico nacional entre Corinthians e Cruzeiro ocorre neste domingo (16/8), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Com extracampo agitado, o Timão entra em campo buscando manter a regularidade na competição e encostar de vez no pelotão de frente. Por sua vez, a Raposa viaja focado em pontuar fora de casa para se firmar nas primeiras colocações. A equipe mineira, aliás, ocupa o quinto lugar, somando 33 pontos, enquanto os paulistas aparecem logo atrás, na sétima colocação, com 32 pontos.

A Voz do Esporte fecha o domingo em alto estilo, ao vivo direto do estádio a partir das 18h! Cesar Tavares assume os microfones com toda a sua voz e emoção, acompanhado dos comentários precisos de João Miguel Lotufo. No gramado, sentindo o pulsar das torcidas, o repórter Bruno Nunes traz os detalhes exclusivos!