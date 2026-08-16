Teve de tudo: Chapecoense e Bahia empatam em jogo de seis gols

Chapecoense e Bahia protagonizaram um jogo de seis gols e com todas emoções possíveis, desde pênalti a gol contra e até vômito em campo. Apesar do ponto para cada lado, o empate em 3 a 3 ficou melhor para o cenário tricolor, que se manteve nas primeiras posições da tabela — oposto à situação dos mandantes da partida.

A Chapecoense foi guerreira e buscou o empate em três oportunidades, visto que precisava fazer o dever de casa para evitar o rebaixamento. Apesar do ponto, a equipe se mantém na lanterna do Brasileirão, agora com 11 pontos somados. O Bahia de Rogério Ceni se manteve no G6, na quinta posição, agora com 34.

A Chape encara o São Paulo na próxima rodada, novamente na Arena Condá, às 18h30 do próximo domingo (23). Já o Bahia vai ao Barradão para encarar o Vitória, também no dia 23 de agosto, às 16h.

Teve de tudo no primeiro tempo

Primeiro tempo movimentado e com um pouco de tudo: pênalti, golaço, vômito e gol contra. Contudo, apesar dos três tentos e de todas situações, Chapecoense e Bahia fizeram uma etapa de bastante equilíbrio tático e com uma leve vantagem na proposta dos donos da casa diante do Tricolor, que briga pela primeiras posições do Brasileirão.

Apesar da vantagem na etapa, o Tricolor encontrou muita dificuldade em oferecer riscos à defesa da Chape. O primeiro gol da partida saiu logo aos 11 minutos após pênalti para o Bahia, nas poucas chegadas dos visitantes. Erick Pulgar chegou na bola antes de Heitor, que derrubou o atacante baiano dentro da área. Alejo Véliz cobrou rasteiro, e o goleiro Anderson chegou a fazer a defesa parcial, mas sem sucesso.

A festa tricolor durou pouco, e a Chape buscou o empate aos 18 minutos, com Giovanni Augusto. Yago Felipe fez uma bela jogada pela direita e cruzou para o meio-campista do lado oposto, já dentro da área. O camisa 10 fez o domínio e, ainda com a bola no ar, soltou um foguete para marcar um golaço e deixar tudo igual na Arena Condá.

O empate deixou o jogo bastante equilibrado, e o clima também teve protagonismo para o ritmo. Inclusive, o zagueiro David Duarte, do Bahia, chegou a passar mal e receber comprimido para prosseguir na partida, após vomitar em campo. Contudo, quase no apagar das luzes, a maior lambança da etapa inicial: gol contra de Kauan.

Aos 41′, Erick Pulga fez a tabela, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Kauan tentou fazer o corte, mas mandou contra o patrimônio. Deixando o Bahia novamente em vantagem na Arena Condá.

Bahia não sustenta vantagem

A vantagem tricolor durou muito pouco no retorno das equipes para etapa complementar. A bola passou por todo mundo após o cruzamento de Everton, até que Gioavanni Augusto recebe na ”quina” da área. O meia cruzou certeiro para Marcinho, que só precisou finalizar para colocar a Chape novamente no jogo, aos 2 minutos.

A Chape voltou muito mais agressiva após o intervalo e trouxe dificuldades ao Tricolor, inclusive com chance de virar a partida. Aos 16′, Fausto Rossi marcou em contra-ataque, mas a arbitragem identificou impedimento na origem da jogada. Os donos da casa seguiram em cima, com mais domínio, mas em um vacilo deixaram os visitantes marcarem o terceiro gol.

O momento pedia atenção, quando Acevedo marcou um golaço para trazer novamente tranquilidade e vantagem ao Tricolor. Pulga acionou Jean Lucas, que carregou a bola até o volante. O camisa 5, então, soltou um chutaço de fora da área, sem dar chances ao goleiro Anderson.

Mesmo com a vantagem, o Tricolor seguiu repetindo erros e dando muito espaço ao adversário, que soube se aproveitar. Giovanni Augusto, de novo ele, cruzou para Túlio Eduardo cabecear forte para o fundo da rede de Ronaldo, que ainda tocou na bola mas não impediu o empate.

CHAPECOENSE 3×3 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Gols: Alejo Véliz (10’/1T, 0-1); Giovanni Augusto (18’/1T, 1-1); Kauan (41’/1T, 1-2); Marcinho (2’/2T, 2-2); Acevedo (19’/2T, 2-3); Túlio Eduardo (25′, 2T/3-3)

CHAPECOENSE: Anderson; Heitor (Everton, 0’/2ºT), Kauan, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco, 33’/2ºT); Camilo, Bruno Matias (Franco Rossi, 0’/2ºT), Yago Felipe (David, 33’/2ºT) e Giovanni Augusto; Marcinho e Kevin Ramírez (Túlio Eduardo, 0’/2ºT). Ténico: Rafael Lacerda.

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez (Caio Alexandre, 20’/2ºT), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme, 21’/2ºT); Acevedo, Jean Lucas (Erick, 21’/2ºT) e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim (Sanabria, 21’/2ºT), Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitra: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Sanabria e Erick Pulga (BAH)

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