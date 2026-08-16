Arsenal arrasa o City e é campeão da Supercopa da Inglaterra

O Arsenal conquistou neste domingo, 16/8, a Supercopa da Inglaterra (Community Shield), ao vencer o Manchester City por 3 a 0. O jogo foi no Millennium Stadium, no País de Gales, e os Gunners, atuais campeões da Inglaterra, dominaram amplamente o rival (campeão da Copa da Inglaterra). Logo aos 25 segundos de jogo, Calafiori abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, o time inglês ampliou com Havertz. Fechou o placar na etapa final, com Odegaard. E deu a sensação de que poderia fazer mais gols diante de um City que, agora sem Guardiola e treinado por Enzo Maresca, mostrou falhas defensivas.

O brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle, jogou pela primeira vez uma partida para valer com a camisa do Arsenal, fazendo um bom jogo. Porém, saiu no intervalo para a entrada de Declan Rice. Do lado do City, que, além do técnico Guardiola, não tem mais Stones e Bernardo Silva, a equipe contou com o estreante Anderson, ex-Nottingham e titular da Inglaterra na Copa de 2026. Foi um dos melhores. Mas sem ajudar o time a ter sucesso.

Como o Arsenal levou a Supercopa

O Arsenal teve os desfalques de Saliba e Timber. Mas deu a saída de bola e, 25 segundos depois, fez o gol. Após troca de passes, Skjelky observou a entrada de Calafiori pela esquerda e rolou para o lateral, que, livre, mandou para a rede. Celebrando mujito. Vale lembrar que o italiano Calafiore passou as férias no Brasil e foi visto em rodas de samba no Rio de Janeiro.

O City até buscava o ataque, com Doku tentando encontrar Haaland na área. Mas o Arsenal era superior e, aos 27, ampliou em mais uma boa trama. Desta vez, a jogada foi pela direita e, após cruzamento, Tzolis escorou na segunda trave para a chegada de Havertz na cara do gol: 2 a 0.

Na tentativa de voltar ao jogo, o City e teve uma ótima oportunidade aos 39 minutos. Primeiramente, Doku cruzou e Haaland chutou para excepcional defesa do goleiro Raya. Na sobra, Semenyo cruzou e Doku foi bloqueado na hora do arremate. Mas o Arsenal era melhor e, por pouco, não ampliou com Odegaard. O zagueiro Gvardiol salvou o chute da fera dos Gunners em cima da linha.

No segundo tempo, o Arsenal voltou com Rice no lugar de Bruno Guimarães. E o City com Grealish no lugar de Doku. Os Gunners não perderam o ímpeto e, aos três minutos, fizeram o terceiro gol. Tzolis recebeu pela esquerda, cortou a marcação e rolou para Odegaard, que topou a marcação, matou Donnarumma e deu um toquinho para a rede. Belo gol. O City teve pelo menos uma ótima chance. Mas aí brilhou o goleiro Raya. Assim, manteve seu gol zerado.

Entenda: Supercopa/ Community Shield

A Supercopa Inglesa tem o nome de Community Shield (Escudo da Comunidade) e existe desde 1908. O duelo, além de definir o supercampeão entre os vencedores do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, arrecada fundos para a caridade. Além disso. a renda do jogo é destinada a clubes que disputam as fases iniciais da Copa da Inglaterra, incluindo equipes de divisões inferiores e do futebol semiprofissional.

ARSENAL 3×0 MANCHESTER CITY

Community Shield (Supercopa da Inglaterra) 2026/27 – Final

Data: 16/8/2026

Local: Principality Stadium, em Cardiff (WAL)

Gols: Calafiorte, 25 segundos do 1ºT (1-0); Havertz, 27’/1ºT (2-0); Odegaard, 3’/2ºT (3-0)

ARSENAL: Raya; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapié, 15’/2ºT); Odegaard (Eze, 40’/2ºT), Bruno Guimarães (Rice, Intervalo), Skelly (Zubimendi, 30’/2ºT) e Madueke (Saka, 15’/2ºT); Havertz (Gyokeres, 30’/2ºT) e Tzolis. Técnico: Mikel Arteta

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly (Guehí, 8’/2ºT); Kovacic (Nico González, 35’/2ºT), Anderson )Lewis, 15’/2ºT), Semenyo e Foden (Cherlki, 15’/2ºT); Doku (Grealish, Intervalo) e Haaland (Marmoush, 8’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Sam Barrott (ING)

Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)

VAR: James Bell (ING)

Cartões amarelos: Calafiore, Odegaard (ARS); Foden, Gvardiol (MCI).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.