São Paulo goleia e praticamente rebaixa o Botafogo no BR Feminino

O São Paulo goleou o Botafogo por 5 a 1 neste domingo (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 16ª e penúltima rodada do Brasileirão Feminino. O Glorioso até abriu o placar com Rita Bove, mas o Tricolor reagiu ainda no primeiro tempo, com dois gols de Giovanna Crivelari. Na etapa final, Karla Alves, Mylena Carioca e Vi Amaral deram números finais.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 38 pontos e igualou a pontuação do rival Corinthians. Assim, eles definirão a liderança na rodada final. O Timão, porém, leva a vantagem nos critérios de desempate (saldo e gols a favor). O Botafogo, por sua vez, segue na lanterna, com cinco pontos, e está a um passo do rebaixamento (leia mais ao final da reportagem).

Bota abre o placar, mas cede a virada

O Botafogo surpreendeu logo aos quatro minutos, quando Rita Bove aproveitou um erro na saída de bola do São Paulo e abriu o placar. Entretanto, a reação tricolor aconteceu rapidamente. Um minuto depois, Giovanna Crivelari recebeu cruzamento de Duda Serrana e empatou a partida. Aos 12, a atacante voltou a aparecer na área e marcou de cabeça após cobrança de falta. Assim, o São Paulo virou o jogo ainda no início.

Depois dos três gols em apenas 12 minutos, o Tricolor passou a controlar as ações. Dessa forma, o Botafogo encontrou dificuldades para manter a pressão no ataque. As donas da casa ainda chegaram a ameaçar em uma dupla finalização, mas Carlinha defendeu. Portanto, o São Paulo terminou o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 1.

Tricolor transforma vantagem em goleada

O São Paulo manteve o controle da partida após o intervalo. O Botafogo quase empatou aos 14 minutos. Tailane driblou Carlinha e finalizou, mas Robinha salvou o Tricolor em cima da linha. Entretanto, a equipe paulista respondeu aos 28 minutos. Karla Alves recebeu fora da área e acertou um belo chute no ângulo para ampliar o placar.

O Botafogo ainda tentou diminuir a diferença, mas o São Paulo aproveitou os espaços. Já nos acréscimos, Mylena Carioca recebeu cruzamento rasteiro pela esquerda e marcou o quarto gol aos 47 minutos. Logo depois, Vi Amaral arrancou pelo meio, passou pela marcação e bateu de esquerda no canto. Assim, o Tricolor fechou a goleada por 5 a 1 no Nilton Santos.

Situação na tabela

O Tricolor, por sua vez, já entrou em campo classificado para a segunda fase (mata-mata). O time comandado por Thiago Viana fecha a rodada em segundo lugar, com 38 pontos, empatado com o rival Corinthians. O Timão, entretanto, leva a vantagem no critério tanto no saldo de gols (26 a 19) como nos gols a favor (41 a 30).

Os oito melhores disputaram as quartas de final, naquele modelo já conhecido e consagrado, onde o primeiro encara o oitavo, o segundo pega o sétimo e por aí vai, com duelos de ida e volta. A CBF, inclusive, ainda vai divulgar as datas dos embates, mas que devem ser realizados entre o final de agosto e o início de setembro.

O que vem pela frente

O atual modelo do Brasileirão Feminino é disputado anualmente desde 2013 e tem o Corinthians como maior campeão com sete títulos. O Timão, aliás, é o atual campeão. Ferroviária (2x), Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos completam a lista de títulos da competição. Dessa forma, o São Paulo vai em busca do primeiro título.

O Botafogo tentará sobreviver na elite do futebol nacional ao visitar o Grêmio, no próximo sábado (22), às 18h, pela 17ª e última rodada. Em paralelo, o América-MG recebe o Bragantino, enquanto o Vitória encara o Santos no Barradão. Já o São Paulo recebe o Mixto, de olho também em Corinthians x Internacional. Todas as partidas da rodada serão simultâneas.

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