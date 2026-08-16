Flamengo retorna ao Top8 do Brasileiro feminino após vencer o Santos

O Flamengo conseguiu importante vitória no fim da manhã deste domingo, 16/8, pela penúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino. Foi até o Inamar, em Diadema, e venceu o Santos por 3 a 2. Com este triunfo, o Rubro-Negro foi aos 27 pontos e encerra a rodada de volta à zona de classificação para as quartas de final da competição (G8). Para o Santos, a derrota foi fatal. O time parou nos 20 pontos e não tem mais chances de classificação para a próxima etapa. Fernandinha, Cristiane e Djeni marcaram para o Mengo. Os gols do Santos foram de Laryh e Carol Baiana.
Como foi a vitória Rubro-Negra
As rubro-negras logo abriram o placar. Aos nove minutos, a atacante Fernanda recebeu pela direita e, na entrada da área, chutou. A bola bateu na cabeça da zagueira e matou a goleira Taty. O Mengão era superior. Cristiane quase marcou o segundo gol, e o time ainda acertou uma bola na trave santista. Porém, aos 20 minutos, um chute de Ketlen foi no travessão de Vivi e, na sobra, Laryh concluiu para a rede, deixando tudo igual.
No segundo tempo, o Flamengo, buscando mais o ataque, voltou melhor e conseguiu o segundo gol quando Djeni encontrou a artilheira Cristiane na área. A veterana bateu colocada no canto direito de Taty para recolocar o Flamengo na frente aos nove minutos. Aos 27, a capitã Djeni escorou escanteio da direita cobrado por Maysa e ampliou a vantagem rubro-negra.
O Flamengo teve outras oportunidades para ampliar. Mas acendeu o sinal amarelo quando, aos 39 minutos, Larissa cruzou e Carol Baiana cabeceou para fazer o segundo gol santista. Contudo, as Rubro-Negras sustentaram a vantagem até o fim e estão de volta ao G8.
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SANTOS 2X3 FLAMENGO
Brasileiro feminino – 16ª rodada (penúltima)
Data: 16/8/2026
Local: Distrital do Inamar, Diadema (SP)
Gols: Fernanda, 9’/’1ºT (0-1); Laryh, 19’/1ºT (1-1); Cristiane, 9/2ºT (1-3); Djeni, 27’/2ºT (1-3); Carol Baiana, 39’/2ºT (2-3)
SANTOS: Tati; Letícia Santos (Samara, 20’/2ºT), Ana Alice, Rafa e Larissa; Katrine, Suzane (Rincon, 20’/2ºT), Wendy (Carol Lara, 31’/2ºT) e Evelin; Laryh (Ana Barboza, 37’/2ºT) e Ketlen (Carol Baiana, 17’/2ºT). Técnico: Marcelo Frigerio
FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Flávia, Nubia (Sofia, 6’/2ºT) e Jucianara (Maísa, 24’/2ºT); Letícia (Ju Ferreira, 17’/2ºT), Djeni e Kaylane; Mariana (Fabi, 23’/2ºT), Fernanda e Cristiana. Técnico: Celso Silva
Árbitra: Tainan Bordignon Somensi
Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Maria Eduarda Silva Pires
Cartões amarelos: Letícia, Katrine (SAN); Leticia, Djheni (FLA)
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