Palmeiras domina Juventude e vence em casa pelo Brasileirão Feminino

Na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino, o Palmeiras mostrou força e venceu o Juventude por 3 a 0. Os gols foram de Bia Zaneratto, que balançou a rede duas vezes, e Gláucia. Com o resultado, as Palestrinas permanecem firme na terceira colocação, somando 35 pontos, enquanto o time gaúcho segue em situação delicada, na 15ª posição, com apenas dez somados.
O Juventude começou mais ousado, com Maiza cabeceando para fora logo aos quatro minutos. A partir daí, o Palmeiras tomou o controle da partida, criando chances com Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Andressinha, que esbarraram na boa atuação da goleira Thaís Amorim. Aos 17 minutos, Gláucia aproveitou e abriu o placar. O time visitante tentou responder com Nicole Marussi, mas sem sucesso. Antes do intervalo, Andressinha ainda acertou a trave em chute perigoso.
Na volta do intervalo, Carol Ladaga quase empatou de cabeça, mas Natascha defendeu bem. O Palmeiras manteve o ritmo e ampliou: aos 17 minutos, Bia Zaneratto recebeu cruzamento de Ana Guzmán e finalizou rasteiro para marcar o segundo. Pouco depois, aos 24, a camisa 10 fez mais um, decretando a vitória. Nicoly e Ana Flávia ainda arriscaram de longe, mas sem grande perigo.
Próximos compromissos
Na última rodada da primeira fase, o Palmeiras encara o Cruzeiro no sábado (22), às 18h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o Juventude terá pela frente o Bahia, no mesmo dia e horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
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