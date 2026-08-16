Barcelona goleia o Basel em amistoso de pré-temporada

O Barcelona venceu o Basel por 5 a 2 neste domingo (16), no St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça, em amistoso de pré-temporada. A equipe catalã saiu na frente com Karim Adeyemi, aos 37 minutos do primeiro tempo, mas o Basel reagiu antes do intervalo e empatou com Jean Doucouré, aos 43. Assim, os times foram para o vestiário com o placar de 1 a 1.

O Barcelona voltou melhor para a segunda etapa e retomou a vantagem aos quatro minutos. Abdelkarim marcou e colocou a equipe espanhola novamente na frente. Aos 35 minutos, Lamine Yamal ampliou em cobrança de pênalti. Entretanto, o Basel respondeu pouco depois e Kazeem Olaigbe também marcou de pênalti, aos 39. O time suíço tentou buscar o empate, mas o Barcelona definiu a partida nos minutos finais.

Jesse Bisiwu ganhou destaque na reta final. Aos 44 minutos, o jogador marcou o quarto gol do Barcelona após receber passe de Dani Olmo. Já nos acréscimos, aos 46, Bisiwu apareceu novamente e fechou a goleada por 5 a 2. Desta vez, Lamine Yamal serviu o companheiro, que completou a vitória catalã. Dessa forma, o Barcelona encerrou o amistoso com uma atuação ofensiva e seis gols na segunda etapa.

Hansi Flick, técnico do Barcelona, promoveu diversas mudanças durante a partida. No intervalo, Wojciech Szczesny, Hamza Abdelkarim, Jordi Pesquer e Jules Koundé entraram em campo. Depois, Dani Olmo e Lamine Yamal também ganharam minutos. Assim, o amistoso serviu para o treinador testar diferentes opções do elenco antes do início oficial da temporada para o atual campeão espanhol.

A La Liga, inclusive, já começou, mas o Barcelona só debutará no domingo que vem (23), contra o Elche fora de casa. Entretanto, os culés ainda farão um amistoso contra o Al-Ahly, do Egito, quarta-feira (19).

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