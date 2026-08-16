Real Madrid vence mais uma na pré-temporada: 3 a 0 no Schalke

O Real Madrid venceu com facilidade o Schalke 04 em amistoso realizado neste domingo, 16/8, por 3 a 0. O jogo foi na Veltins Arena, em Gelsenckirchen, casa do gigante alemão, que nesta temporada está de volta à elite germânica. Mostrou um Real Madrid muito superior durante todo o jogo, até mesmo no segundo tempo, quando o técnico José Mourinho mudou quase todo o time nos primeiros minutos. Os gols foram de Mbappé, Huijsen e Carlos Espí. Vini Jr. começou como titular e jogou quase o tempo inteiro. Sua melhor jogada foi um passe de calcanhar que resultou em ótimo ataque e terminou com o terceiro gol do garoto Espí, de 21 anos. O craque brasileiro também fez um gol anulado por impedimento.
Este foi o último amistoso do Real antes da estreia no Espanhol, dia 24, contra o Espanyol. Os madridistas venceram três e empataram um. Já o Schalke também encerra seus amistosos de pré-temporada. Foram quatro vitórias e três derrotas. Porém, quando enfrentou times relevantes (Atalanta e Real), perdeu ambos por 3 a 0. O Schalke, no dia 24, joga pela Copa da Alemanha diante do Hallescher.
Como foi a vitória do Real Madrid
Muito superior tecnicamente, o Real Madrid marcou seu primeiro gol aos cinco minutos. O volante do Schalke, Schallenberg, tinha a bola dominada e cometeu um erro absurdo, atrasando uma bola fácil no pé de Mbappé. Livre na área, ele ajeitou e bateu para fazer 1 a 0. Pouco depois, após chuveirinho na área, Huijsen cabeceou para ampliar. No segundo tempo, já sem Mbappé, o Real ampliou. Vini Jr. achou Carreras pela esquerda num ótimo passe de letra. O lateral avançou e cruzou para a conclusão de Carlos Espí, exatamente o substituto de Mbappé, que fez o terceiro gol. O Schalke pouco conseguiu no ataque e o Real chegou a fazer um gol com Vini Jr. Mas o árbitro anulou por impedimento do brasileiro.
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