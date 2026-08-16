Cristiano Ronaldo estipula prazo para aposentadoria

A próxima temporada pode ter um gosto de despedida para Cristiano Ronaldo. Assunto do momento pelo casamento com Georgina Rodríguez, o astro português do Al-Nassr indicou que a aposentadoria está tão próxima que pode ocorrer já em 2027. Os planos, para além do milésimo gol, é “deixar um legado espetacular”.

“Este provavelmente é meu último ano no futebol. Quero deixar um legado espetacular”, disse Cristiano à Revista Vogue.

Cristiano retomou suas atividades no Al-Nassr nesta semana, após disputar a última Copa do Mundo da carreira, na América do Norte. A temporada 2026/27 no futebol saudita teve início neste mês e termina em junho do ano que vem, agora com previsão para ser o adeus do craque no futebol.

Apenas 24 gols separam o astro do português da marca que pode se tornar uma das mais impactantes da carreira: o milésimo tento. O camisa 7 não balança as redes desde a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O Al-Nassr já estreou pelo Campeonato Saudita na temporada, mas ainda sem contar com o camisa 7. A equipe venceu o Al Fateh por 3 a 0 no último sábado (15), com gols de João Félix, Samu Costa e do brasileiro Ângelo.

Casamento de Cristiano Ronaldo

Depois de uma década de relacionamento, o casal oficializou o casamento na última terça-feira, dia 11 de agosto, após uma cerimônia reservada em Cascais, Portugal.

A cerimônia teve caráter íntimo e contou apenas com a presença dos cinco filhos. Segundo a imprensa portuguesa, o casamento ocorreu de forma discreta, sem a divulgação prévia do local ou de detalhes sobre a celebração.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o casal firmou a união baseado em regras inusitadas ligadas ao acordo pré-nupcial. O documento cuida sobretudo da situação financeira dos dois em caso de uma eventual separação.

Um dos principais pontos do suposto acordo seria uma pensão mensal de aproximadamente 100 mil euros (R$ 604 milhões) para Georgina Rodríguez caso o relacionamento chegasse ao fim. Ela receberia o valor de forma vitalícia a fim de garantir à influenciadora uma estrutura financeira compatível com o padrão de vida que construiu durante os anos ao lado do jogador português.

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