Saída de Zubeldía: Hulk crava “grande parcela de culpa dos jogadores”

Após a vitória emocionante do Fluminense por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, o atacante Hulk fez questão de se posicionar sobre a recente saída do técnico Luis Zubeldía. O camisa 7 reconheceu que o elenco poderia ter feito mais para evitar a demissão do treinador argentino e revelou que chegou a pedir desculpas ao ex-comandante.

“Pedi desculpas ao Zubeldía porque não ajudei como queria. Quando o treinador é desligado, a grande parcela de culpa é dos jogadores. Quem entra em campo somos nós. Era preciso ganhar hoje (sábado) para estar no grupo de cima do Brasileiro. Afinal, o confronto era direto. Foi isso, aliás, que nos motivou. Hoje tomamos as decisões certas. Não fosse assim, seríamos cobrados aqui — declarou o atacante.

Segundo Hulk, a despedida de Zubeldía foi marcada por emoção, já que o técnico demonstrou vontade de permanecer no cargo. O jogador destacou que o grupo sentiu bastante a saída, mas precisou reagir rapidamente para enfrentar o Palmeiras em um duelo decisivo.

“Ele foi muito transparente com a gente na despedida. Ele manifestou o desejo de estar com a gente. O ambiente é de respeito, isso é muito positivo. A gente sentiu a saída dele pois sentiu que poderia ter feito mais um pouco. Mas tem horas que não se controla e se paga um preço grande. E o Zubedía pagou. Treinador sai e jogador fica. A gente sabia que tinha de dar algo diferente. Então, nos motivamos mais”, continuou.

Hulk enaltece trabalho de Marcão

No confronto de sábado (15), Hulk abriu o caminho para a vitória tricolor ao marcar o primeiro gol da equipe. Ele ressaltou que a partida exigia concentração total, deixando de lado o impacto da mudança no comando técnico.

O atacante também aproveitou para elogiar Marcão, que assumiu interinamente o time e conduziu o Fluminense ao triunfo.

“Marcão dispensa comentários. Antes de vir para cá, tinha boa relação com ele sempre que jogava contra. É de respeito e que, portanto, não precisava viver no dia a dia. Era uma química que rolava. Ele tem liderança, sabe lidar com jogador e é muito experiente. Isso sem falar no grande ser humano que é. E conhece tudo de Fluminense. O que ele pediu foi que a gente disputasse. Sempre nos passou confiança, e fizemos só dois treinos. Ele elevou a confiança e mostrou que o time era capaz, o que foi fundamental. Quem entrou nos ajudou, nunca duvidamos que poderíamos ganhar o jogo”, ressaltou.

Com a confiança renovada, Hulk deve estar novamente em campo na próxima terça-feira (18), quando o Fluminense encara o Independiente Rivadavia na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores.

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