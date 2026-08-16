Palmeiras conquista torneio sub-20 na Holanda com regras inusitadas

O Palmeiras sub-20 conquistou, neste domingo (16), a Otten Innovation Cup, torneio realizado na Holanda. Na final, os brasileiros derrotaram o PSV por 2 a 1, garantindo o troféu no centro de treinamento do clube da cidade de Eindhoven.

Além do título, a campanha trouxe visibilidade para jovens talentos da base. O zagueiro Pimenta e o atacante Victor Gabriel, ambos de 19 anos, chamaram a atenção de clubes europeus. Enquanto Victor foi um dos artilheiros da equipe na competição, com dois gols, Pimenta também balançou a rede e se destacou como liderança dentro de campo.

Apesar de ainda não terem estreado no profissional, são fundamentais no sub-20: Pimenta soma 35 partidas na temporada e Victor Gabriel participou diretamente de 20 gols em 31 jogos. Ambos chegaram recentemente ao Verdão como parte do processo de captação. O zagueiro veio do Ska Brasil, e o atacante, revelado pelo Grêmio São-Carlense, ganhou visibilidade no Novorizontino.

Campanha impecável

A campanha do Palmeiras foi sólida do início ao fim. No Grupo A, somou sete pontos com vitórias sobre Adelaide United, da Austrália, e PSV, além de um empate diante do Manchester United. Na semifinal, derrotou o Monaco por 1 a 0 e, na decisão, novo triunfo sobre os holandeses. O clube alviverde, aliás, nem utilizou o elenco principal da categoria, que permaneceu em São Paulo com foco na preparação para a final do Brasileirão Sub-20.

Regras pra lá de diferentes

O torneio teve regras bastante diferentes das competições tradicionais. Isso porque as partidas eram disputadas em dois tempos de 20 minutos, com cronômetro paralisado sempre que a bola saía. Havia substituições ilimitadas, laterais cobrados com os pés e até a possibilidade de o cobrador conduzir a bola em vez de passar imediatamente.

Além disso, alguns cartões amarelos resultavam em suspensão temporária de quatro minutos. Essas mudanças deram um caráter experimental e dinâmico ao campeonato, tornando a conquista das Crias da Academia ainda mais marcante.

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