Palmeiras tem data prevista para estrear novo uniforme

O Palmeiras aproveitará o período do aniversário de 112 anos, no fim de agosto, para lançar a terceira camisa da temporada 2026 em parceria com a Puma. Segundo informações, o uniforme fará referência à história italiana do Alviverde, com símbolos que acompanharam o clube em sua fundação. A estreia deve ocorrer já na próxima rodada.

A camisa de cor azul contará com a Cruz de Savoia ao centro, símbolo da Casa Real Italiana. O elemento acompanhava o clube quando ainda se chamava Palestra Itália, em sua fundação, que representa a identidade dos fundadores e enaltecem suas origens italianas.

Com previsão de lançamento para o fim do mês, seguindo padrões adotados há anos pelo clube, a estreia já tem data marcada. O portal Nosso Palestra também revelou que o elenco alviverde deverá usar a camisa pela primeira vez diante do Vasco, no dia 23 de agosto, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Nubank Parque.

Já o início das vendas deve ocorrer dias antes, entre 21 e 22 de agosto, com preços que devem seguir padrões dos modelos 1 e 2. portal informou que clube e parceira estão em reta final de preparação da campanha de divulgação.

Estreia em Palmeiras x Vasco

O duelo previsto para lançar o uniforme terá um peso ainda maior para o Alviverde. Isso porque a equipe tropeçou mais uma vez no Brasileirão, na derrota de virada por 3 a 2 para o Fluminense, e pode ver o Flamengo encurtar a distância para três pontos. O Rubro-Negro possui um jogo a menos no calendário, e as equipes ainda se encaram em confronto direto no Nubank Parque.

Com o revés, o Alviverde estacionou nos 48 pontos, enquanto o Flamengo, que encara o Mirassol neste domingo (16), soma 42. O duelo contra o Vasco acontece pela próxima rodada do Brasileirão.

Antes, porém, o Alviverde ainda precisa buscar a classificação diante do Cerro Porteño, fora de casa, na quarta-feira (19), pela Libertadores. As equipes empataram em 1 a 1 no Nubank Parque e mantêm o embate em aberto valendo vaga às quartas de final. A bola vai rolar às 19h (de Brasília).

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