Internacional x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional recebe o Remo nesta segunda-feira (17/8), às 20h, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado carrega uma sequência de seis jogos sem vitória na Série A e soma apenas 23 pontos na 16ª posição, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 22, dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view).

Como chega o Internacional

A equipe gaúcha vive o seu pior momento na temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Desde a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco na 16ª rodada, em maio, o Colorado acumulou quatro derrotas e dois empates na Série A, uma sequência que derrubou a equipe para a 16ª colocação. Além disso, no Beira-Rio, os números também preocupam: três vitórias, três empates e cinco derrotas em 11 jogos como mandante. No entanto, a classificação na Copa do Brasil amenizou a pressão.

Dentro de campo, o técnico Paulo Pezzolano não contará com Victor Gabriel, suspenso, Rochet e Kayky, que se recuperam de cirurgia, todos já desfalques há mais tempo. Em contrapartida, o treinador terá volantes Villagra e Thiago Maia, que estão recuperados de problemas musculares. Os garotos Benjamin e João Victor também voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Como chega o Remo

Em situação similar, o Remo disputa a Série A pela primeira vez desde 1994, após subir da Série B na temporada anterior. Com cinco vitórias, sete empates e dez derrotas, o Leão Azul busca reação enquanto ainda há tempo da luta pela permanência. Como visitante, o time tem apenas duas vitórias em 11 jogos fora de casa (contra Botafogo e Chapecoense), com oito pontos conquistados.

Para o duelo, a principal baixa é o lateral-esquerdo Mayk, diagnosticado com lesão de grau dois no músculo adutor longo da coxa esquerda. Assim, o novo reforço, Marlon, deve iniciar a partida. Além disso, o zagueiro Duplexe Tchamba, ausente nos últimos seis jogos por lesão muscular na coxa, retornou aos treinos com o grupo e pode ser relacionado. Por fim, o atacante Antonio Galeano é novidade no elenco e pode ser opção no ataque, enquanto o argentino Rafael Monti deixou o clube.

INTERNACIONAL x REMO

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data-Hora: 17/8/2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

REMO: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Ivaldo e Andrade; José Welison, Leonel Picco; Yago Pikachu, Ricardo; Jajá (Galeano) e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Neuza Ines Back e Marcia Bezerra Lopes Caetano

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

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