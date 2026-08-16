Renovação de Depay: Corinthians reabre tratativa, mas quer alta redução

Depois de retomar o diálogo com Memphis Depay para renegociar pendências financeiras, a diretoria do Corinthians voltou a abrir tratativas pela renovação do contrato. Antes disso, em 11 de agosto, o clube havia anunciado oficialmente a retirada da proposta, mas o presidente Osmar Stabile recuou e decidiu reabrir as conversas.

A iniciativa partiu do próprio holandês, que criou vínculos afetivos com o clube e manifestou o desejo de permanecer no Brasil neste momento da carreira. A informação é do portal “ge”.

Depay sinalizou disposição em flexibilizar condições de pagamento, enquanto a diretoria exige corte de cerca de R$ 30 milhões no valor total do acordo, estimado em R$ 157 milhões — incluindo R$ 42 milhões referentes a dívidas do vínculo anterior.

Para viabilizar a operação, Stabile acionou o Conselho de Orientação (Cori), apresentou números e aguarda parecer técnico e político. No marketing, há confiança de que parceiros comerciais possam ajudar a bancar o contrato.

A reviravolta, porém, gerou forte reação interna. Aliados do presidente só souberam da retomada das tratativas na última sexta-feira, e muitos se mostraram insatisfeitos com a condução do caso. Parte da base política entende que Stabile esticou a negociação além do aceitável, expondo o clube negativamente. Outros reclamam de não terem sido informados sobre a mudança de postura.

Enquanto isso, o presidente não acompanhou a delegação na Argentina, onde o Corinthians empatou em 0 a 0 com o Rosario Central pelas oitavas da Libertadores. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz declarou estar decepcionado com o desenrolar da negociação, já que considerava a permanência de Memphis praticamente certa.

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