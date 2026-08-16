Vídeo: pancadaria generalizada interrompe jogo escolar nos EUA

Uma partida de futebol escolar nos Estados Unidos terminou em confusão generalizada na última sexta-feira (14). O confronto entre Brookings High School Bobcats e Rapid City Central Cobblers, em Dakota do Sul, foi interrompido depois que um jogador partiu para cima de um adversário e desferiu chutes e socos. As imagens da briga rapidamente viralizaram nas redes sociais.

A confusão começou quando um atacante do Bobcats levou a melhor sobre um adversário próximo à linha lateral. No entanto, o defensor do Cobblers se revoltou com a jogada, correu na direção do adversário e o empurrou.

Veja o vídeo:

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Na sequência, o defensor iniciou as agressões mesmo com o adversário no chão. Ele aparentemente desferiu um chute e, depois, aplicou vários socos na região da cabeça do adversário. O jogador caído tentou proteger o rosto com os braços enquanto integrantes das duas equipes e membros da comissão técnica corriam para tentar controlar a situação.

Além disso, outros atletas entraram na confusão para defender o companheiro. Um jogador do Bobcats chegou a avançar contra o agressor e tentou revidar. Por isso, a situação rapidamente deixou de envolver apenas os dois atletas e se transformou em uma briga generalizada no campo.

Árbitros e treinadores conseguiram separar os jogadores depois de alguns segundos. Em seguida, um dos técnicos conduziu o agressor para fora do campo, que foi expulso. Enquanto isso, o jogador atingido deixou o gramado visivelmente abalado e recebeu atendimento à margem do campo.

A partida ficou suspensa durante aproximadamente dez minutos. Depois da paralisação, as equipes retomaram o confronto, e o Bobcats confirmou a vitória por 2 a 0.

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